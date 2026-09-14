Quyết định bắt tạm giam Nguyễn Xuân Chất SN 1981

Cơ quan điều tra đã thu giữ 4 điện thoại di động cùng một số vật chứng, tài liệu có liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 14/9/2026 cho biết vừa khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Công an các tỉnh... để can thiệp, xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kết quả điều tra xác định, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các tài xế lái xe tải chạy tuyến đường dài, đối tượng Nguyễn Xuân Chất (sinh năm: 1981, thường trú tại tỉnh Lào Cai, hiện cư trú tại Hà Nội) đưa ra các thông tin gian dối như tự xưng là lãnh đạo ở các cơ quan Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo Công an một số tỉnh... có thể can thiệp việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cho các nhà xe vi phạm và yêu cầu lái xe đóng tiền cho Chất.

Khi tài xế lưu thông trên đường nếu bị tổ Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, tài xế gọi điện cho Chất nhờ can thiệp thì Chất sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, đóng nhiều vai với chức vụ khác nhau (nhưng đều là những người có chức vụ, quyền hạn lớn, đặc biệt là lãnh đạo Bộ Công an) gọi điện can thiệp việc xử lý vi phạm (nếu có) của tổ Cảnh sát giao thông.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Xuân Chất - Ảnh: Công an Hà Tĩnh Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Xuân Chất - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Việc tổ Cảnh sát giao thông xử lý như thế nào Chất không quan tâm, kể cả tài xế bị Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính thì ngay sau đó Chất vẫn yêu cầu tài xế chuyển tiền cho Chất để cảm ơn “người này, người kia”.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 4 điện thoại di động cùng một số vật chứng, tài liệu có liên quan. Với những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Xuân Chất về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, với thủ đoạn như trên đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều người bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án và đề nghị những ai là người bị hại của vụ án trên khẩn trương liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua Điều tra viên Nguyễn Hoài Nam, số điện thoại: 0971.599.896 để được giải quyết.