HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quyết định bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhất SN 1999

Trang Anh |

Công an xác định, trước đó đối tượng Nguyễn Văn Nhất đã điều khiển xe mô tô BKS 29R5-5717 đến khu vực để xe Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa, thuộc thôn Tư La, xã Hưng Hà.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 3/5/2026 cho biết, ngày 30/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh  đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhất (sinh năm 1999, trú tại thôn Thượng Ngạn 2, xã Hưng Hà) về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 28/4/2026, Công an xã Hưng Hà tiếp nhận tin báo về vụ việc “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 27/4/2026 tại thôn Tư La. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, lực lượng Công an xã đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh làm rõ vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nhất - Ảnh: Công an Hưng Yên

Qua xác minh xác định sáng ngày 27/4/2026, đối tượng Nguyễn Văn Nhất điều khiển xe mô tô BKS 29R5-5717 đến khu vực để xe Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa, thuộc thôn Tư La, xã Hưng Hà. Lợi dụng sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản, đối tượng đã tìm các xe sử dụng khóa smart key nhưng không khóa cốp để trộm cắp tài sản của 02 bị hại với số tiền 1,7 triệu đồng.

Đáng chú ý, đối tượng Nguyễn Văn Nhất đã có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2025, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.

Vụ việc trên là lời cảnh báo đối với người dân về thủ đoạn lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản, đặc biệt tại các khu vực công cộng như bệnh viện, chợ, bãi gửi xe. Công an xã Hưng Hà khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân; kiểm tra, khóa kỹ phương tiện, không để tiền, tài sản có giá trị trong cốp xe.

Lựa chọn nơi gửi xe an toàn, có người trông coi; lắp đặt các thiết bị chống trộm khi cần thiết. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để xử lý.

Phạm Quốc Toản 61 tuổi ra đầu thú

Tags

báo công an

Công an tỉnh Hưng Yên

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Công an hưng yên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

01:28
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại