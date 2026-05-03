Phạm Quốc Toản 61 tuổi ra đầu thú

Trang Anh |

Sau thời gian bỏ trốn, Phạm Quốc Toản đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú.

Công an tỉnh Ninh Bình ngày 3/5/2026 cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa tổ chức vận động thành công đối tượng truy nã Phạm Quốc Toản, sinh năm 1965, trú tại Yên Cư 3, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh (nay là xã Yên Khánh), tỉnh Ninh Bình ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, đối tượng Phạm Quốc Toản bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình truy nã về tội “Hủy hoại tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an làm việc với Phạm Quốc Toản - Ảnh: Công an Ninh Bình

Sau thời gian bỏ trốn khỏi địa phương, được sự tuyên truyền, vận động, thuyết phục của lực lượng Công an và gia đình, Phạm Quốc Toản đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo các đối tượng đang bị truy nã sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng; mọi hành vi che giấu, bao che cho đối tượng truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

