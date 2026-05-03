Công an tỉnh Bắc Ninh tối 02/5/2026 cho biết, ngày 30/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an xã Phật Tích đã truy xét nhanh, bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đã ra Quyết định tạm giữ người đối với Lục Bình Minh (sinh năm 1998, trú tại xóm Thiết Hều, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An), để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "Trộm cắp tài sản", theo quy định.

Trước đó, ngày 29/04, Công an xã Phật Tích nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Đăng Ch. (SN 1967, ở thôn Ngô Xá, xã Phật Tích), về việc khoảng 10h45, ngày 23/4/2026, bị kẻ gian trộm cắp 01 xe máy Honda Air Blade màu đỏ bạc BKS: 99C1-243.xx trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phật Tích đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát địa bàn, thu thập thông tin, trích xuất hệ thống camera an ninh nhằm xác định đối tượng gây án.

Đối tượng Lục Bình Minh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Qua quá trình truy xét, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng nghi vấn là Lục Bình Minh và tiến hành triệu tập để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 23/04/2026, Minh đi bộ từ khu trọ tại thôn Móng Núi, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, sang xã Phật Tích, để tìm các phòng trọ, nhà dân sơ hở, không khóa cửa nhằm đột nhập trộm cắp tài sản. Khi phát hiện thấy Honda Air Blade màu đỏ bạc của ông Ch. để ngoài đường, vẫn cắm chìa khoá Minh đã lén lút lấy trộm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, đối tượng mang tài sản đi bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Quá trình truy xét, Công an xã Phật Tích đã kịp thời thu hồi chiếc xe Honda Air Blade màu đỏ bạc BKS 99C1.

Qua vụ việc trên Công an xã Phật Tích khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác và chủ động bảo vệ tài sản của mình không để kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.