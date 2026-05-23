Quyết định bắt tạm giam, khám xét với giám đốc Phạm Ngọc Dũng và nhiều cấp dưới

Ngày 23/5, VKSND khu vực 3, TP Huế cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương cùng 7 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An.

7 bị can bị khởi tố gồm: Huỳnh Trí, Hồ Vĩnh Hưng, Dương Tiến Mạnh, Ngô Đức Thạch (là những cán bộ cấp dưới của bị can Dũng) và Lê Hồng Khanh (người điều hành Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ lâm nghiệp Minh An), Trần Quốc Dũng, Trương Quang Hội (nhân viên Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ lâm nghiệp Minh An).

Đơn vị cũng phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can để ngăn chặn hành vi tiêu hủy chứng cứ, bảo đảm công tác điều tra mở rộng.

VKSND khu vực 3 phê chuẩn khởi tố 8 bị can, phê chuẩn lệnh bắt 7 bị can để tạm giam - Ảnh: BVPL

Theo hồ sơ vụ án, năm 2025, BQLRPH Bắc Sông Hương được giao làm chủ đầu tư 4 dự án công trình trồng và chăm sóc rừng thay thế trên địa bàn TP Huế với tổng diện tích 210ha, tổng giá trị các hợp đồng giao nhận thầu hơn 18,5 tỉ đồng. Nguồn vốn đầu tư được trích từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng TP Huế quản lý.

Cơ quan chức năng xác định, Phạm Ngọc Dũng đã câu kết với Lê Hồng Khanh cùng các tổ thi công đã cho cuốc hố và trồng cây ngay mà không thực hiện việc bón lót phân, cũng không lấp hố theo đúng quy định.

Đáng chú ý, dù biết rõ đơn vị thi công không thực hiện đúng quy trình, nhóm cán bộ, viên chức phụ trách giám sát thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương vẫn thông đồng với nhóm quản lý Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ lâm nghiệp Minh An thực hiện nghiệm thu khống, ký hợp thức hóa các biên bản nghiệm thu đạt chất lượng để hoàn thiện hồ sơ.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương - Ảnh: VOV

Từ đó, đề nghị Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thành phố Huế giải ngân 70% số tiền trồng rừng của năm thứ nhất. Hành vi gian dối này đã gây thiệt hại trực tiếp cho quỹ hơn 750 triệu đồng.

Sau khi những sai phạm nghiêm trọng này bị phát hiện, lãnh đạo của 2 đơn vị còn chỉ đạo cấp dưới khai báo gian dối với cơ quan công an. Đồng thời, các bị can tổ chức tiêu hủy toàn bộ hồ sơ, tài liệu nghiệm thu hạng mục bón phân, lấp hố nhằm mục đích đối phó và che giấu hành vi phạm tội.

Báo Bảo vệ pháp luật cho hay, ngay sau khi các quyết định phê chuẩn được ban hành, Kiểm sát viên VKSND khu vực 3, TP Huế đã trực tiếp tham gia kiểm sát việc thực hiện các lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can theo đúng quy định.

Quá trình khám xét diễn ra công khai, nghiêm túc, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng liên quan trực tiếp đến hành vi lập khống hồ sơ nghiệm thu của các dự án.