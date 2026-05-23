Từ người đàn ông tự tử bằng Xyanua, hơn 200 cảnh sát xuyên đêm truy bắt ông trùm Nguyễn Văn Đỏ

Thông tin từ Bộ Công an ngày 23/5/2026 cho biết, ngày 29/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tiếp nhận nguồn tin về việc anh T.N.T (trú tại xã Bàu Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh) tử vong, nghi do uống thuốc độc tự tử.

Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố, các trinh sát, điều tra viên đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc Xyanua.

Đáng chú ý, số chất độc này được anh T đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm. Từ đầu mối quan trọng này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện Lâm không chỉ bán Xyanua cho riêng anh T mà còn giao dịch với nhiều đối tượng khác.

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của chất độc Xyanua - loại hóa chất cực độc có thể gây chết người trong thời gian ngắn, Công an TP HCM đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động, khẩn trương vào cuộc truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép Xyanua từ Campuchia về Việt Nam.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Đỏ - Ảnh: Bộ Công an

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Đỏ, đối tượng sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là kẻ cầm đầu đường dây. Dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn Xyanua qua biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ. Riêng trong tháng 3 và tháng 4/2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn Xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau.

Đến nay, Phòng PC01 đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố để đánh giá tài liệu chứng cứ và thống nhất khởi tố 35 đối tượng về các tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc”.

Tang vật thu giữ gồm hơn 1,3 tấn Xyanua tại TP HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước; hơn 2 tỷ đồng tiền mặt; nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng xe ô tô được sử dụng làm phương tiện vận chuyển chất độc.

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây mua bán trái phép chất độc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và che giấu hành vi phạm tội. Việc kịp thời triệt phá đường dây đã ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn chất cực độc ra xã hội, hạn chế những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra đối với cộng đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc Xyanua dưới mọi hình thức. Mọi hành vi vi phạm liên quan đến tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.