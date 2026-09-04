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Quyên Qui sao thế này?

Minh Ngọc
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Hình ảnh khác với vẻ rạng rỡ, vui vẻ thường thấy của Quyên Qui lập tức khiến nhiều người bàn tán.

Sau khi công khai chuyện tình cảm với nửa kia, hôn nhân của Quyên Qui nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trên kênh TikTok, Quyên Qui mới đây bất ngờ đăng tải một đoạn clip với hình ảnh gương mặt buồn bã, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt trong bối cảnh những chia sẻ gần đây của cô về cuộc sống và hôn nhân đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Trong đoạn video, Quyên Qui xuất hiện với gương mặt mộc, ánh mắt mệt mỏi và có phần sưng đỏ. Cô không trực tiếp chia sẻ nguyên nhân khiến mình bật khóc mà chỉ đăng tải khoảnh khắc đầy tâm trạng. Kèm theo video, nữ diễn viên viết dòng chú thích: "Nỗi buồn xinh đẹp". Hình ảnh khác với vẻ rạng rỡ, vui vẻ thường thấy của Quyên Qui lập tức khiến nhiều người tò mò.

Clip Quyên Qui rơi nước mắt nhận được sự quan tâm trên TikTok. Nguồn: Tiktok nhân vật

- Ảnh 1.

Khoảnh khắc đầy tâm trạng này của cô khiến nhiều người tò mò. Nguồn: Tiktok nhân vật

Trước đó, Quyên Qui từng gây tranh luận với những chia sẻ thẳng thắn về quan điểm hôn nhân. Nữ diễn viên từng bày tỏ rằng phụ nữ nên lựa chọn một người đàn ông có điều kiện kinh tế tốt, đồng thời hình dung về cuộc sống hôn nhân với những điều kiện đủ đầy như khóc với view Bitexco hay sinh con tại bệnh viện quốc tế. Những phát ngôn này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Một bộ phận khán giả không đồng tình với quan điểm trên, cho rằng hạnh phúc và sự tự chủ không nên được đặt nặng vào điều kiện tài chính của người bạn đời. Theo họ, việc tự mình kiếm tiền, dù ít hay nhiều, vẫn mang lại cảm giác chủ động và nhẹ lòng hơn thay vì phải phụ thuộc vào tài chính của người khác.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng điều đáng cân nhắc khi lựa chọn một người chồng là tình yêu, sự tử tế và khả năng đồng hành, đặc biệt trong những thời điểm người phụ nữ mang thai, sinh con, đau ốm hay đối mặt với khó khăn. Với quan điểm này, một căn nhà đẹp hay điều kiện vật chất tốt cũng khó bù đắp cho một cuộc hôn nhân thiếu sự yêu thương và chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, không ít người cho rằng hôn nhân vốn tiềm ẩn nhiều biến động và không ai có thể đảm bảo cuộc sống vợ chồng luôn thuận lợi. Vì vậy, một nền tảng kinh tế đủ vững có thể giúp giảm bớt áp lực khi những giai đoạn khó khăn xảy đến. Với họ, lựa chọn một người có điều kiện không nhất thiết đồng nghĩa với thực dụng, mà còn có thể được xem là cân nhắc về chất lượng cuộc sống và sự ổn định cho gia đình trong tương lai.

- Ảnh 2.

Quan điểm hôn nhân của cô từng gây tranh luận trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Đầu tháng 1/2026, Quyên Qui chính thức xác nhận cô đã có chồng và con. Nữ diễn viên gọi người đàn ông này là chồng và cho biết anh là người khá kín tiếng, không thích xuất hiện trên mạng xã hội. Đến tháng 5/2026, Quyên Qui mới lần đầu công khai hình ảnh con trai đầu lòng nhân dịp sinh nhật tuổi 28. Cô chia sẻ rằng trước đó bản thân từng gặp vấn đề về tâm lý, vì vậy muốn dành thời gian để chăm sóc sức khỏe sau sinh và tập trung chăm sóc con thật tốt trước khi đưa em bé lên mạng xã hội.

Nói về ông xã, Quyên Qui từng bộc bạch trên livestream: "Mọi người đừng gọi chồng tôi là Phó Chủ tịch tập đoàn nữa. Chồng tôi không có liên quan gì đâu, nói như vậy là sai sự thật. Chồng tôi chỉ làm các dự án, điều hành, thiết kế dự án... kiểu như một sản phẩm tung ra thị trường thì chồng tôi sẽ lên thiết kế, ý tưởng như vậy thôi chứ không tới mức độ làm hết mọi thứ đâu".

Quyên Qui, tên thật Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998, được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình hẹn hò Đảo Thiên Đường. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn tích cực sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, làm đẹp và những quan điểm cá nhân.

- Ảnh 3.

Đầu tháng 1/2026, Quyên Qui chính thức xác nhận cô đã có chồng và con. Ảnh: FBNV

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Quyên Qui được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình hẹn hò Đảo Thiên Đường. Ảnh: FBNV

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Tags

quyên Qui

TikTok

hôn nhân

đảo thiên đường

diễn viên

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