Quyên Qui nổi đoá nói 1 người hám fame, giật bồ bạn thân

Vào đầu tháng 1 vừa qua, Quyên Qui chính thức thừa nhận chuyện đã sinh con. Trong một livestream, nữ diễn viên 9x cho biết sẽ công khai con khi nhóc tỳ này lớn hơn một chút. Cô chia sẻ: "Đợi em bé lớn tí rồi chị show em bé nha, giờ em còn nhỏ quá. Nhưng mọi người tò mò bé trai hay gái để làm gì ta, nếu mọi người có tặng quà thì tôi nói không thì thôi nha".

Trên trang cá nhân, Quyên Qui mới đây gây bàn tán khi đăng tải story nhắc tới một người giấu tên có tính hám fame, giật bồ bạn thân. Cô viết: "Lúc trước Quyên thích con bé đó lắm vì nó xinh. Nhưng mà dạo đây nó khác quá vì 1 tí fame mà nó làm ảnh hưởng đến tuổi thơ của 1 đứa nhỏ.

Làm gì cũng được. Hám fame thì cũng nhắm mắt đi. Giựt bồ bạn thân là không có chấp nhận được nhé". Dù không nói đích danh người này là ai nhưng dòng trạng thái này đã ngay lập tức gây bàn tán trên mạng xã hội.

Quyên Qui gây xôn xao khi đăng tải story nói 1 người hám fame, giật bồ bạn thân. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên cho biết từng rất thích người này nhưng dạo gần đây đã thay đổi tính cách. Ảnh: FBNV

Quyên Qui từng gây chú ý khi tham gia chương trình Đảo Thiên Đường vào năm 2024 nhờ nhan sắc nổi bật cùng tính cách thân thiện. Sau chương trình, cô và DJ Wukong liên tục để lộ hint hẹn hò. Tuy nhiên, đến tháng 2/2025, nữ diễn viên xác nhận đã chia tay.

Chia sẻ về lý do, Quyên Qui cho biết cô và đối phương buộc phải tạm gác lại chuyện tình cảm vì tồn tại nhiều khoảng cách, dù vẫn dành tình cảm cho nhau. Dù không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối, nữ diễn viên cho biết cô lựa chọn nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực. Vào cuối năm 2025, cô bất ngờ công khai đã có chồng và có con.

Đến dịp Giáng sinh 2025 vừa qua, Quyên Qui đã chính thức công khai bạn trai. Ảnh: FBNV

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 11/2024, Quyên Qui từng chia sẻ về gu bạn trai. Cô cho hay: "Trong tình yêu, mình là cô gái khá khó tính và khó gần. Nhưng khi yêu vào Quyên khá trẻ con và ngang ngược. Thích kiểu trời sáng nhưng bắt kêu trời tối, kiểu ngang ngược thế đó. Nhưng mà trước đây thôi!

Còn bây giờ thì Quyên không muốn yêu kiểu “rỗng não” như thế, mình muốn suy nghĩ và trao đổi nhiều hơn. Gu của mình vẫn là cao trên 1m8, ngoài ra thì Quyên mong ở bên 1 người cái đầu nhạy bén, từng trải. Tất nhiên ngoại hình cũng cần quan tâm, tài chính cũng phải hơn Quyên nữa".

Vừa qua, Quyên Qui lên tiếng phủ nhận thông tin chồng giữ chức Phó Chủ tịch một công ty chuyên kinh doanh lĩnh vực nightlife. Cô chia sẻ trên livestream: "Mọi người đừng đồng chồng tôi là Phó Chủ tịch tập đoàn nữa. Chồng tôi không có liên quan gì đâu, nói như vậy là sai sự thật. Chồng tôi chỉ làm các dự án, điều hành, thiết kế dự án... kiểu như một sản phẩm tung ra thị trường thì chồng tôi sẽ lên thiết kế, ý tưởng như vậy thôi chứ không tới mức độ làm hết mọi thứ đâu".