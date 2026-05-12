Quyền lợi mà bất cứ ai đi Vietnam Airlines cũng phải biết, được hưởng đặc quyền thương gia, sử dụng phòng VIP

Nhiều người khi bước chân lên máy bay của Vietnam Airlines vẫn thường lầm tưởng rằng những đặc quyền như làm thủ tục tại quầy ưu tiên hay thư giãn trong phòng chờ sang trọng chỉ dành riêng cho giới thượng lưu hoặc những người sở hữu tấm vé hạng Thương gia đắt đỏ. Tuy nhiên, sự thật lại thú vị hơn nhiều khi hãng hàng không quốc gia luôn mở sẵn một "cánh cửa ngầm" giúp bất kỳ hành khách nào cũng có cơ hội tận hưởng dịch vụ cao cấp thông qua hệ sinh thái Bông Sen Vàng (Lotusmiles).

Việc nắm bắt được lộ trình nâng cấp và cách thức vận hành của hệ thống này trong năm 2026 sẽ giúp hành khách thay đổi hoàn toàn trải nghiệm di chuyển, biến những giờ chờ đợi mệt mỏi tại sân bay thành khoảng thời gian nghỉ ngơi thực thụ.

Thẻ thành viên quyền lực mà mọi hành khách Vietnam Airlines đều nên biết

Chìa khóa vạn năng để mở ra những đặc quyền này chính là chiếc thẻ thành viên Bông Sen Vàng, nơi tích lũy dặm bay từ mỗi hành trình mà hành khách thực hiện. Thay vì chỉ là những con số vô hình, dặm thưởng giờ đây được ví như một loại tiền tệ đặc biệt giúp hành khách nâng cấp hạng ghế từ Phổ thông lên Thương gia một cách dễ dàng. Đặc biệt, đối với những hành khách thường xuyên di chuyển trên các chặng bay bận rộn như TP.HCM đi Hà Nội, Đà Nẵng hay Huế, việc sở hữu tấm thẻ từ hạng Titan trở lên sẽ giúp hành khách thoát khỏi cảnh xếp hàng dài chờ đợi. Nhờ đó, hành khách sẽ được ưu tiên làm thủ tục tại quầy riêng, gắn thẻ hành lý ưu tiên và có thêm tiêu chuẩn cân nặng hành lý, giúp mọi chuyến đi trở nên thảnh thơi và chuyên nghiệp hơn hẳn.

Mua vé thường vẫn được sử dụng phòng chờ thương gia

Một điều mà bất cứ tín đồ dịch chuyển nào cũng hướng tới chính là đặc quyền sử dụng hệ thống phòng chờ Lotus Lounge tại các sân bay lớn. Đây là không gian tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của ga đi, nơi hành khách có thể thưởng thức thực đơn ẩm thực tinh tế, sử dụng các tiện ích làm việc hiện đại hoặc thư giãn trên những chiếc ghế massage cao cấp trước giờ khởi hành.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines đã tối ưu hóa quy định cho phép các thành viên hạng Vàng và Bạch Kim không chỉ tận hưởng không gian này một mình mà còn có thể mời thêm người thân đi cùng chuyến bay vào trải nghiệm chung. Điều này tạo nên một giá trị tinh thần rất lớn, khẳng định vị thế và sự trân trọng của hãng đối với những hành khách thân thiết.

Cách nâng hạng Bông Sen Vàng mà không cần bay quá nhiều

Để nhanh chóng chạm tay vào những đặc quyền thương gia này, chiến thuật thông minh nhất chính là tận dụng hệ sinh thái liên kết rộng lớn thay vì chỉ phụ thuộc vào việc bay thật nhiều. Hiện nay, việc sử dụng các dòng thẻ tín dụng đồng thương hiệu của các ngân hàng lớn hay tiêu dùng tại các đối tác trong lĩnh vực khách sạn, viễn thông và bảo hiểm đều giúp hành khách tích lũy dặm bay một cách thần tốc. Thậm chí, hành khách hoàn toàn có thể chủ động mua dặm xét hạng hoặc tham gia các chương trình đấu giá nâng hạng ghế trực tuyến ngay sát giờ bay. Việc hiểu và vận dụng linh hoạt những quy định này không chỉ giúp hành khách tối ưu hóa chi phí mà còn nâng tầm mỗi chuyến bay thành một kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn ngay từ khi chưa cất cánh.