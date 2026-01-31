Quỹ vàng lớn nhất thế giới mua gần 6 tạ vàng trong đêm giá vàng lao dốc

Theo cập nhật mới nhất từ muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares đã mua vào 0,6 tấn vàng trong ngày 30/1, qua đó nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.087 tấn. Đây là lượng vàng nắm giữ bởi quỹ cao nhất trong vòng 5 năm, kể từ đầu năm 2021. Nếu xét về giá trị, quy mô của quỹ đang ở mức kỷ lục khoảng 180 tỷ USD.

Động thái của SPDR diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý toàn cầu vừa trải qua phiên giao dịch dữ dội nhất trong nhiều năm. Đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng “bốc hơi” 9% qua đó khép lại tháng 1 ở dưới mốc 4.900 USD/oz. Chỉ 1 ngày trước, giá vàng có thời điểm đã gần chạm mốc 5.600 USD lần đầu trong lịch sử.

Giá vàng giảm mạnh sau thông tin Tổng thống Donald Trump sẽ đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed thay ông Jerome Powell. Warsh nổi tiếng là người có lập trường cứng rắn, ưu tiên kiểm soát lạm phát hơn là kích thích tăng trưởng. Thông tin này khiến giới đầu tư tin rằng Fed sẽ quay lại chính sách tiền tệ nghiêm ngặt, đối lập với mong muốn duy trì lãi suất thấp của ông Trump.

Đà giảm càng trở nên trầm trọng bởi nhu cầu chốt lời rất lớn từ nhà đầu tư khi vàng đã tăng rất nóng chỉ trong thời gian ngắn - một điều hiếm khi xảy ra. Ở thời điểm hiện tại, rất khó để dự báo diễn biến của vàng bởi lãi suất chỉ là một trong những yếu tố tác động đến loại tài sản này. Trong dài hạn, sự thay đổi trong cấu trúc tiền tệ toàn cầu được đánh giá sẽ tác động tích cực đến giá vàng.

Thị trường vàng hiện không chỉ được dẫn dắt bởi nhà đầu tư tài chính, mà còn bởi các ngân hàng trung ương. Goldman Sachs và Bank of America đều từng thừa nhận trong các báo cáo cập nhật rằng nhu cầu vàng từ ngân hàng trung ương đang mạnh hơn dự kiến. Đây không phải là dòng tiền đầu cơ ngắn hạn, mà là dòng tiền chiến lược, mang tính cấu trúc và ít nhạy cảm với biến động giá.

Theo các báo cáo gần đây, hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương toàn cầu duy trì ở mức cao kỷ lục, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi. Xu hướng đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào USD và trái phiếu Mỹ đang tạo ra lực cầu mang tính dài hạn – yếu tố mà nhiều dự báo trước đó chưa phản ánh đầy đủ.

Vị thế của USD nhìn chung đang suy yếu, phản ánh các chính sách khó đoán định của chính quyền Mỹ, bao gồm sự can thiệp vào Fed, nợ công, và đặc biệt là các biện pháp trừng phạt kinh tế cự đoan. Theo khảo sát của Invesco với 50 ngân hàng trung ương, khoảng một nửa số cơ quan này có kế hoạch tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ. 2/3 cũng dự định chuyển lượng vàng đang cất giữ ở nước ngoài về các kho trong nước để đảm bảo an toàn.

“Vàng luôn là nơi trú ẩn an toàn tối thượng. Trong thời kỳ bất ổn chính trị, các ngân hàng trung ương thường đẩy mạnh mua vàng như một lớp bảo vệ, một chỗ dựa nếu các đồng tiền pháp định truyền thống mất giá”, ông Rod Ringrow, Trưởng bộ phận các tổ chức chính thức tại Invesco, cho biết.