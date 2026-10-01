Quỹ vàng lớn nhất thế giới liên tục "xả hàng"

Cùng chiều, iShares Physical Gold ETF, quỹ vàng thuộc BlackRock cũng bán ra 1,4 tạ vàng trong phiên cuối tháng 9.

Theo dữ liệu cập nhật, SPDR Gold Trust, quỹ vàng lớn nhất thế giới vừa bán ròng 1,7 tấn vàng trong phiên 30/9. Sau 2 phiên bán ròng liên tiếp với tổng lượng bán ra là hơn 3 tấn, SPDR còn nắm giữ khoảng 1.056 tấn vàng. Cùng chiều, iShares Physical Gold ETF, quỹ vàng thuộc BlackRock cũng bán ra 1,4 tạ vàng trong phiên cuối tháng 9. Trên sàn Kitco, giá vàng thế giới giảm nhẹ 0,6% về mốc 4.157 USD/ounce.

Dữ liệu lạm phát của Mỹ giảm đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 10, nhưng không ngăn được đà tăng tiếp theo của lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn.

Kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ đã bớt cứng rắn ở kỳ hạn ngắn, nhưng thị trường vẫn duy trì trạng thái phòng thủ ở kỳ hạn dài. Cụ thể, lạm phát PCE tháng 8 tăng 0,3% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo; PCE lõi tăng 0,2% theo tháng và 3,0% theo năm.

Trong khi đó, kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy sức chống chịu khi GDP quý II được điều chỉnh tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, từ mức ước tính 1,5%, còn khu vực tư nhân tạo thêm 90.000 việc làm trong tháng 9, vượt dự báo.

Những dữ liệu trái chiều khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm mạnh. Theo CME FedWatch, xác suất cho một đợt tăng 0,25 điểm phần trăm hiện còn 37,1%, giảm từ 70,9% một tuần trước. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở quanh 5,29%, trong khi kỳ hạn 30 năm lên gần 5,65%, cho thấy áp lực từ mặt bằng lợi suất dài hạn vẫn hiện hữu.

Báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ công bố vào thứ Sáu sẽ là phép thử tiếp theo đối với triển vọng lãi suất và giá vàng. Số liệu việc làm yếu có thể củng cố kỳ vọng Fed thận trọng hơn, qua đó hỗ trợ vàng; ngược lại, thị trường lao động mạnh sẽ duy trì áp lực từ lợi suất lên các kim loại quý không sinh lời.

Về kỹ thuật, vàng giao ngay đang đối mặt vùng kháng cự 4.203-4.210,63 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, mục tiêu tăng tiếp theo được xác định tại 4.316 USD và 4.322 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, nếu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 4.136,44 USD/ounce, giá có thể lùi sâu hơn về 4.103 USD và 3.942 USD/ounce. Hiện các ngưỡng 4.203-4.210,63 USD được xem là vùng kháng cự gần, trong khi 4.136,44-4.103 USD là vùng hỗ trợ đáng chú ý.