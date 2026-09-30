Một doanh nhân quyên góp 1.700 tỷ đồng cho thị trấn 25 người

Kế hoạch của tỷ phú này là xây khu nghỉ dưỡng, bảo tàng và hàng chục ngôi nhà cho thuê.

Ở tuổi 81, tỷ phú John Poindexter đang đứng trước câu hỏi mà nhiều người siêu giàu cuối cùng phải đối mặt: Tài sản sẽ thuộc về ai sau khi họ qua đời?

Khi được New York Times hỏi tại sao không để tài sản cho gia đình, Poindexter nói: "Tôi chưa từng kết hôn, tôi không có con".

Thay vào đó, doanh nhân ngành sản xuất tại Houston đang dành nguồn lực cho Shafter, một thị trấn nhỏ thuộc bang Texas của Mỹ. Nơi này từng phát triển nhờ khai thác bạc nhưng hiện được xem như một "thị trấn ma", với chỉ khoảng 25 người sinh sống.

Kế hoạch của Poindexter là biến Shafter thành một khu nghỉ dưỡng kết hợp bảo tàng lịch sử sống, nơi du khách không chỉ tham quan mà còn có thể ở lại. Các công trình dự kiến được khôi phục gồm quán rượu, cửa hàng bách hóa và bưu điện, cùng khoảng 12 ngôi nhà phục vụ khách qua đêm.

Đứng sau kế hoạch là Tidewater and Big Bend Foundation của Poindexter. Theo hồ sơ thuế được ProPublica tổng hợp, từ cuối năm 2020, quỹ đã nhận gần 67 triệu USD (khoảng 1.740 tỷ VNĐ) tiền đóng góp.

Theo New York Times, về sau quỹ này sẽ sở hữu toàn bộ bất động sản của Poindexter, trong đó có Cibolo Creek Ranch rộng khoảng 30.000 mẫu Anh.

Shafter là một trong những dự án đáng chú ý nhất. Mỏ Presidio tại đây hoạt động từ năm 1883 đến 1942 và từng sản xuất khoảng 35,2 triệu ounce bạc. Sau khi hoạt động khai thác chấm dứt, dân cư dần rời đi và thị trấn ngày càng vắng vẻ.

Đến đầu năm 2025, Poindexter đã mua một số bất động sản tại Shafter và đề nghị phục hồi nhà thờ lịch sử ở lối vào thị trấn. Khu vực hiện thiếu ngay cả những tiện ích cơ bản. Người dân phải đi khoảng hơn 30 km tới Presidio để mua thực phẩm.

Không phải tất cả cư dân đều đồng tình với kế hoạch, nhưng một số người kỳ vọng những dịch vụ mới có thể mang sức sống trở lại. Chủ tịch hội đồng nước địa phương David Long cho rằng một hệ thống cấp nước ổn định có thể trở thành điều kiện quan trọng để thu hút thêm người đến sinh sống.

Nguồn lực của Poindexter đến từ sự nghiệp kinh doanh kéo dài nhiều thập kỷ. Sau 14 năm làm việc trong ngành tài chính, ông thành lập JB Poindexter & Co. năm 1985 và hiện vẫn là chủ sở hữu duy nhất.

Giá trị tài sản chính xác của Poindexter không được công khai, nhưng New York Times mô tả ông là tỷ phú.

Theo thông báo của EY năm 2024, doanh nghiệp của ông tăng từ 40 triệu USD doanh thu năm 1994 lên hơn 2,7 tỷ USD doanh thu thường niên, sau hơn 40 thương vụ mua lại. Công ty sản xuất nhiều loại thân xe thương mại.

Với Poindexter, mục tiêu không đơn thuần là dựng thêm một khu nghỉ dưỡng giữa Texas. Ông nói với New York Times rằng xã hội đã "quên mất nguồn gốc của mình" và quên đi món nợ đối với những thế hệ đi trước. Vì vậy, thay vì xây một thành phố hoàn toàn mới, vị tỷ phú không có người thừa kế trực tiếp đang dành một phần tài sản để thử đưa một thị trấn gần như biến mất trở lại bản đồ.

Theo Yahoo Finance