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Quỹ vàng lớn nhất thế giới có động thái “lạ” giữa lúc giá vàng bật tăng trở lại

Ngọc Ly
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Đây là diễn biến đáng chú ý bởi chỉ trong hơn một tuần trước đó, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới liên tục thay đổi trạng thái nắm giữ.

- Ảnh 1.

Dữ liệu cập nhật cho thấy SPDR Gold Trust không thực hiện giao dịch mua bán vàng trong phiên 9/9, lượng vàng nắm giữ tiếp tục duy trì ở mức 1.051 tấn.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi chỉ trong hơn một tuần trước đó, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới liên tục thay đổi trạng thái nắm giữ.

- Ảnh 2.

Việc quỹ đứng ngoài trong phiên 9/9 diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/9, giá vàng giao ngay tăng khoảng 1% lên 4.402 USD/ounce, chính thức lấy lại mốc 4.400 USD/ounce sau ba phiên giảm liên tiếp trước đó.

Theo Kitco, vàng tăng giá trong phiên này dù lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, khi đồng USD suy yếu và nhà đầu tư tập trung vào các dữ liệu lạm phát quan trọng được công bố trong tuần.

Tâm điểm của thị trường hiện là câu hỏi liệu các số liệu mới có củng cố hay đảo ngược kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Hiện thị trường đang định giá khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 15-16/9 . Báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 sẽ được công bố vào thứ Năm, tiếp theo là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu. Đây được xem là những dữ liệu đầu vào quan trọng cuối cùng trước cuộc họp chính sách của Fed.

Áp lực lên vàng vẫn đến từ triển vọng lãi suất, đặc biệt sau khi giá dầu Brent quay trở lại trên 100 USD/thùng, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên gần vùng cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Trong môi trường lãi suất cao, vàng - tài sản không sinh lãi - thường chịu sức ép do chi phí cơ hội nắm giữ tăng lên. Ngược lại, nếu các dữ liệu lạm phát yếu hơn dự kiến, kỳ vọng Fed giảm hoặc tạm dừng tăng lãi suất có thể hỗ trợ kim loại quý.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, vàng hiện vẫn nhận được lực đỡ từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro tài chính, căng thẳng địa chính trị và những biến động trên thị trường trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Tags

Gold Trust

giá vàng

ETF

Cục Dự trữ liên bang Mỹ

Lãi suất

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