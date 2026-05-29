Quý tử 5 tuổi - con trai TGĐ Saigon Square có chia sẻ đặc biệt: Con nhà trâm anh thế phiệt được dạy khéo quá!

Trần Hà
|

Cậu bé này là con trai của ông chủ Saigon Square - mẹ xuất thân từ một gia đình "trâm anh thế phiệt".

Đó là con trai cả của Phan Thành và Primmy Trương (Trương Minh Xuân Thảo, SN 1992)!

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Primmy Trương gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bức thiệp viết tay của con trai gửi “Mẹ Thảo, Ba Thành”. Dù nét chữ còn nguệch ngoạc, câu từ đơn giản đúng với lứa tuổi, song nội dung bên trong lại khiến nhiều người thích thú bởi sự tình cảm và đáng yêu.

Cậu bé viế t: “Mẹ Thảo! Ba Thành! Con chúc ba mẹ vui vẻ, hạnh phúc”, phía dưới còn ký tên thân mật là Kyle và vẽ thêm nhiều hình trái tim xung quanh.

Primmy Trương đăng tải bức thiệp viết tay của con trai. Ảnh chụp màn hình.

Nhận được bức thiệp của con trai, vợ ông chủ Saigon Square liền chụp lại, đăng tải lên Instagram ngay. Tuy không có thêm bất kỳ chia sẻ nào, song hành động này cũng đã phần nào cho thấy sự tự hào, niềm vui của một người mẹ khi con trai đến tuổi biết viết chữ, còn biết gửi gắm điều đặc biệt tới bố mẹ.

Bình thường vốn kín tiếng, ít khi chia sẻ chuyện đời tư, đặc biệt là các con lên mạng xã hội nên bài đăng này nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm.

Kyle là con trai đầu lòng của Primmy Trương và thiếu gia Phan Thành có tên là Phan Thành Kiên, SN 2021. Vào năm 2023, Primmy Trương sinh bé gái có tên ở nhà là Tiffany.

Thỉnh thoảng, nàng dâu hào môn này mới đăng tải hình ảnh các con lên mạng xã hội, thường là trong các dịp đặc biệt, hoặc trong chuyến đi du lịch cùng gia đình. Song, luôn giấu kín gương mặt.

Bé Kyle và mẹ.

Nhóc tỳ trong hoạt động làm bánh.

Có lần, khi bé Kyle tròn 3 tuổi, Primmy Trương đăng hình chụp cùng con kèm chia sẻ: “Me and the mini version of my hubby, making memories at the happiest place on Earth!” (tạm dịch: Tôi và phiên bản mini của ông xã, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp tại nơi hạnh phúc nhất trái đất) . Nàng dâu hào môn tinh tế khi không đăng ảnh cùng chồng nhưng vẫn nhắc đến cực kì đáng yêu, gọi con trai là “phiên bản mini” của ông xã.

Trên story của mình, bà xã Phan Thành dành riêng một nơi để lưu lại những kỉ niệm, hành trình lớn lên của con trai và con gái. Tuy được giữ kín diện mạo, nhưng trong những tấm hình, hoạt động được đăng tải công khai, nhiều người vẫn dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài đáng yêu, tính cách hiền lành, ngoan ngoãn của các bé.

Hình ảnh gia đình 4 người trong các dịp đặc biệt.

Primmy Trương là beauty blogger, influencer có tiếng tại TP.HCM. Cô cũng là con gái của Hiệu trưởng trường John Robert Powers Việt Nam (JRP) - ngôi trường được mệnh danh chỉ dành cho hội con nhà giàu. Cô tốt nghiệp ngành Thương mại tại trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam và hiện đang làm việc tại công ty của gia đình. Cũng chính bởi profile "khủng" mà Primmy Trương được nhiều người lấy làm hình mẫu xinh - giỏi - giàu.

Phan Thành (tên đầy đủ: Phan Quang Thành, sinh năm 1989 tại TP.HCM) là thiếu gia nổi tiếng bậc nhất Sài thành, hiện là ông chủ Trung tâm thương mại Saigon Square.

Phan Thành và Primmy Trương chính thức về chung nhà vào năm 2021. Sau hơn 5 năm cưới, cả hai vẫn cực kỳ kín tiếng, hiếm khi xuất hiện chung trên mạng xã hội. Primmy Trương chủ yếu đăng ảnh cá nhân hoặc con, thỉnh thoảng đăng ảnh gia đình, chia sẻ về chồng trong các dịp đặc biệt.

