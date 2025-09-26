Quỹ quy tụ 200 nhà khoa học hàng đầu thế giới "ngỏ ý" sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc (nguồn ảnh: Thu Phong - Báo Bắc Ninh).

Chiều 24/9, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Quỹ Phát triển các nhà khoa học hàng đầu thế giới tại Thượng Hải (Trung Quốc) do ông Wu Xiang Dong, Chủ tịch Quỹ dẫn đầu.

Quỹ Phát triển các nhà khoa học hàng đầu thế giới tại Thượng Hải là một tổ chức quốc tế phi chính phủ, phi lợi nhuận, được thành lập năm 2017. Hiện Quỹ quy tụ hơn 200 nhà khoa học xuất sắc đến từ 25 quốc gia. Với sứ mệnh thúc đẩy khoa học cơ bản, tăng cường hợp tác quốc tế, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, hằng năm, Quỹ tổ chức các diễn đàn, cuộc thi khoa học công nghệ với giải thưởng lên tới 1,5 triệu USD.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Wu Xiang Dong bày tỏ ấn tượng trước tiềm năng phát triển và vị trí chiến lược của tỉnh Bắc Ninh. Ông cho biết, Quỹ đang có nhiều dự án hợp tác với các tập đoàn lớn và mong muốn mở rộng mạng lưới đối tác tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực quy hoạch đô thị thông minh, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Toàn cảnh chùa Phật Tích (ảnh minh họa).

Chuyến thăm này, đoàn công tác mong muốn tìm hiểu sâu hơn về quy hoạch phát triển khoa học công nghệ và định hướng xây dựng đô thị thông minh của tỉnh. Cụ thể, đoàn quan tâm đến các nội dung:

(I) Khả năng xây dựng một thành phố vệ tinh thông minh tại Bắc Ninh (gắn với khu vực Hà Nội).

(II) Tình hình hiện tại của khu vực Phật Tích - nơi từng được tư vấn quốc tế định hướng phát triển du lịch tâm linh kết hợp khoa học công nghệ.

(III) Trạng thái pháp lý và kế hoạch sử dụng đối với khu đất 9,8 ha tại thành phố Bắc Ninh (cũ) - nơi trước đây có nhà đầu tư Nhật Bản đề xuất dự án thương mại, phức hợp.

(IV) Tiếp cận quy hoạch tổng thể tỉnh và các địa điểm ưu tiên xây dựng đô thị thông minh.

Ông Wu Xiang Dong khẳng định, Quỹ sẵn sàng huy động đội ngũ chuyên gia quốc tế về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, khoa học công nghệ để tư vấn, hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời đề xuất mời lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh sang Trung Quốc khảo sát các mô hình đô thị kiểu mẫu do Quỹ hỗ trợ triển khai.

Phát biểu tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trân trọng cảm ơn sự quan tâm và thiện chí hợp tác từ Quỹ. Người đứng đầu tỉnh bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mạng lưới các nhà khoa học uy tín toàn cầu và các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo của Quỹ.

Qua chia sẻ của ông Wu Xiang Dong và những thành tựu nổi bật, lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao và mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Tỉnh đang tích cực triển khai điều chỉnh quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị sau khi hợp nhất với tỉnh Bắc Giang (dự kiến hoàn thành trong quý I/2026).

Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh và quy hoạch chung đô thị tỉnh đến năm 2045 đang được hai đơn vị tư vấn đến từ Hoa Kỳ triển khai thực hiện. Khi các đồ án quy hoạch được hoàn chỉnh và đưa ra lấy ý kiến, tỉnh rất mong nhận được những góp ý từ Quỹ nhằm hoàn thiện quy hoạch theo hướng hiện đại, đồng bộ và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế.

Về một số địa điểm đoàn công tác quan tâm, đồng chí Vương Quốc Tuấn thông tin: Khu đất 9,8 ha tại thành phố Bắc Ninh (cũ) đã được lập quy hoạch thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm của tỉnh. Tỉnh đang xúc tiến giải phóng mặt bằng, đồng thời triển khai quy hoạch khu đối diện để xây dựng Trung tâm Triển lãm công nghiệp, phù hợp với định hướng là địa phương dẫn đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề xuất Quỹ sớm nghiên cứu, xem xét khả năng hợp tác tại khu đất 9,8 ha, coi đây là dự án khởi đầu cho mối quan hệ giữa hai bên. Đồng thời giao Sở Xây dựng làm đầu mối phối hợp, cung cấp thông tin và hỗ trợ trong quá trình triển khai.

Về khu vực Phật Tích, hiện đã có nhà đầu tư đề xuất lập chủ trương đầu tư. Đây là khu vực giàu tiềm năng phát triển du lịch văn hóa - tâm linh kết hợp công nghệ cao, tỉnh sẵn sàng chia sẻ thông tin và tạo điều kiện để Quỹ Phát triển các nhà khoa học hàng đầu thế giới tại Thượng Hải nghiên cứu, khảo sát.

Lãnh đạo cho biết, tỉnh Bắc Ninh còn nhiều địa điểm tiềm năng khác đang ưu tiên kêu gọi đầu tư, đặc biệt tại các khu vực đồi núi phục vụ phát triển du lịch sinh thái, vui chơi giải trí chất lượng cao. Chính quyền tỉnh sẵn sàng đón tiếp và hướng dẫn đoàn chuyên gia của Quỹ đi khảo sát thực tế để đánh giá và đề xuất phương án hợp tác phù hợp.

Thay mặt đoàn công tác, ông Wu Xiang Dong khẳng định, Quỹ Phát triển các nhà khoa học hàng đầu thế giới tại Thượng Hải mong muốn đóng góp thực chất vào tiến trình phát triển của tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời đề xuất kết nối các chuyên gia hàng đầu thế giới, tổ chức hội thảo, diễn đàn khoa học tại tỉnh Bắc Ninh nhằm thúc đẩy trao đổi tri thức, chuyển giao công nghệ và quảng bá hình ảnh địa phương ra quốc tế.



