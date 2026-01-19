Quy mô kinh tế vượt 20 tỷ USD, tỉnh này muốn lên TP thuộc trung ương trong 4 năm nữa

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đã trả lời báo chí trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14, về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn trong phát triển địa phương.

Theo ông Thái, Bắc Ninh tiếp tục duy trì tăng trưởng cao và ổn định trong nhóm dẫn đầu cả nước. Năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt hơn 522.000 tỷ đồng (tăng 10,27%; ước hơn 20 tỷ USD), thuộc nhóm địa phương đạt tăng trưởng hai con số.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chủ đạo; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 182 tỷ USD, chiếm gần 20% kim ngạch cả nước, đưa Bắc Ninh trở thành một trong hai trung tâm xuất nhập khẩu lớn nhất Việt Nam.

“Bắc Ninh xác định rõ mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030 là quá trình nâng tầm toàn diện về mô hình phát triển, năng lực quản trị và chất lượng sống của nhân dân”, Bí thư tỉnh Bắc Ninh nói.

Từ giữa năm ngoái, hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chính thức sáp nhập thành tỉnh Bắc Ninh mới. Sau sắp xếp, tỉnh Bắc Ninh (mới) có diện tích tự nhiên 4.718,6km2, quy mô dân số 3.619.433 người; có 99 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, trong đó có 33 phường và 66 xã.

Việc sáp nhập tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hình thành "thủ phủ công nghiệp" của phía Bắc với những khu công nghiệp mới có quy mô lớn, tạo không gian phát triển mới hấp dẫn nhà đầu tư.

Tỉnh Bắc Ninh mới có vai trò, vị thế rất lớn, quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước, dân số khoảng 3,5 triệu người, diện tích trên 4.700km2, đồng thời quy hoạch đến năm 2030 xây dựng Bắc Ninh mới trở thành đô thị thông minh, thành phố trực thuộc trung ương. Tỉnh Bắc Ninh mới có dư địa phát triển rất lớn, có những công trình lớn như sân bay Gia Bình, đường cao tốc, các khu công nghiệp...