Giá vàng hôm nay: Tâm lý lạc quan tăng vọt, liệu có tạo nên kỳ tích tuần này?

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 19/01/2026 ghi nhận sự đi ngang so với ngày hôm qua, duy trì ở mức cao trong bối cảnh giá vàng thế giới có những diễn biến trái chiều.

Cập nhật lúc 06:01 (giờ Việt Nam), giá vàng miếng SJC tại đây niêm yết mua vào ở mức 160,90 triệu đồng/lượng và bán ra là 162,80 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với ngày 18/01/2026.

Các loại vàng khác cũng có mức giá ổn định:

Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9): Mua vào 159,80 triệu đồng/lượng, bán ra 162,80 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Mua vào 158,80 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 158,80 triệu đồng/lượng, bán ra 160,40 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải. Lưu ý giá vàng có thể điều chỉnh thay đổi.

Thị trường vàng thế giới và dự báo tuần này

Lúc 6h00 sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.596 USD/ounce, không có nhiều thay đổi so với phiên trước. Tuy nhiên, thị trường đang chờ đợi những dữ liệu kinh tế quan trọng để xác định xu hướng tiếp theo.

Theo khảo sát vàng hàng tuần mới nhất, giới chuyên gia Phố Wall đang có quan điểm trái chiều về triển vọng ngắn hạn của giá vàng.

Cụ thể, 50% chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này, trong khi 25% cho rằng giá vàng sẽ giảm và 25% nhận định kim loại quý này sẽ đi ngang và tích lũy.

Ngược lại, các nhà đầu tư cá nhân lại tiếp tục củng cố xu hướng lạc quan, với 78% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng tiếp trong tuần này, chỉ có 11% dự báo suy yếu.

Áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn của giá vàng chủ yếu đến từ sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ đang dần suy yếu.

﻿Các chuyên gia cũng có cảnh báo rủi ro giảm giá có thể đến từ sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, cùng với kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, một số tổ chức như J.P. Morgan vẫn rất lạc quan về dài hạn, dự báo giá vàng có thể đạt 5.055 USD/ounce vào cuối năm 2026.



