Quy định mới về số lượng Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 300 quy định khung số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND), số lượng và cơ cấu Ủy viên UBND, có hiệu lực từ ngày 17-11-2025.



Tại kỳ họp thứ 5 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 14-11 vừa qua, HĐND TP HCM đã bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND. Ảnh: NLĐO

Theo Nghị định số 300, đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp năm 2025 thì số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh được quy định như sau: Đối với TP HCM, có không quá 8 Phó Chủ tịch UBND.

Thành phố hình thành do sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 7 Phó Chủ tịch UBND; thành phố hình thành do sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 6 Phó Chủ tịch UBND.

Tỉnh hình thành do sắp xếp 2 tỉnh mà trong 2 tỉnh này có ít nhất 1 tỉnh đã được phân loại là tỉnh loại I theo phân loại đơn vị hành chính trước khi thực hiện sắp xếp hoặc tỉnh hình thành do sắp xếp 3 tỉnh có không quá 6 Phó Chủ tịch UBND.

Tỉnh hình thành do sắp xếp 2 tỉnh mà cả 2 tỉnh này đã được phân loại là tỉnh loại II hoặc tỉnh loại III theo phân loại đơn vị hành chính trước khi thực hiện sắp xếp có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND.

Đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sắp xếp năm 2025 thì số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh được quy định như sau: TP Hà Nội có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND; TP Huế có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND.

Số lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh được xác định theo phân loại đơn vị hành chính trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (17-11-2025): Tỉnh loại I có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND; tỉnh loại II và tỉnh loại III có không quá 3 Phó Chủ tịch UBND. Sau ngày 17-11-2025, nếu tỉnh loại II và tỉnh loại III được phân loại là tỉnh loại I thì có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND.

Nghị định nêu rõ đối với các tỉnh, thành phố có Nghị quyết của Quốc hội và văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định về số lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội và văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh thì Phó Chủ tịch UBND do điều động, luân chuyển nằm ngoài số lượng Phó Chủ tịch UBND quy định ở trên.

Nghị định số 300 cũng đã quy định khung số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã. Theo đó, số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã được tính trên nguyên tắc bình quân không quá 2,5 Phó Chủ tịch UBND cho mỗi đơn vị hành chính cấp xã.

Căn cứ tổng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã của toàn tỉnh, thành phố theo quy định, UBND cấp tỉnh quyết định số lượng cụ thể Phó Chủ tịch UBND của từng cấp xã phù hợp với diện tích tự nhiên, quy mô dân số, phân loại đơn vị hành chính, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực tiễn của địa phương nhưng phải bảo đảm không vượt quá tổng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã của toàn tỉnh, thành phố.

Về số lượng và cơ cấu Ủy viên UBND cấp tỉnh, Nghị định số 300 quy định rõ, Ủy viên UBND cấp tỉnh gồm người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Ủy viên UBND cấp xã gồm người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Số lượng Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp xã là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã thực hiện theo quy định của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố.

Về quy định chuyển tiếp, tại các đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp năm 2025 mà có số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh cuối nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhiều hơn số lượng quy định thì đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 được giữ nguyên số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh như cuối nhiệm kỳ 2021 - 2026.

UBND các tỉnh, thành phố phải có lộ trình giảm dần số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh để đến tháng 7-2030 thì số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện đúng quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền có quy định khác.