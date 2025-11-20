HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to, kéo dài liên tục trong 3 ngày

Duy Anh |

Theo dự báo, từ nay đến ngày 23/11, khu vực Trung Bộ tiếp tục hứng chịu các đợt mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều địa phương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên hôm nay (20/11), phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to.

Tình trạng mưa lớn ở các khu vực trên còn kéo dài đến hết ngày 23/11. Từ ngày 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.

Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to, kéo dài liên tục trong 3 ngày- Ảnh 1.

Mưa lũ kéo dài khiến nhiều tuyến quốc lộ ở Nam Trung Bộ-Tây Nguyên tắc nghẽn (Ảnh: Báo Nhân dân).

Còn tại Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, trong một tuần tới, nhiệt độ tăng dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 20 và ngày 21/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 15-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 17-26 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 17-26 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

