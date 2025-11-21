HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt Chảo Mùi Mủi sinh năm 1985

Duy Anh |

Đây là đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Ngày 20/11, Bộ Công an thông tin, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Công an và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang bắt giữ đối tượng truy nã Chảo Mùi Mủi (sinh năm 1985, trú tại xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng). 

Bắt Chảo Mùi Mủi sinh năm 1985- Ảnh 1.

Đối tượng Chảo Mùi Mủi tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Theo kết quả điều tra, từ năm 2012, Chảo Mùi Mủi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lấy chồng và sinh sống tại đây.

Đến tháng 4/2017, trong thời gian về thăm gia đình, Chảo Mùi Mủi nhiều lần tiếp cận và đưa ra thông tin gian dối để dụ dỗ một số phụ nữ quen biết tại địa phương sang Trung Quốc với lời hứa được bố trí việc làm ổn định.

Khi các nạn nhân tin tưởng, Mủi tổ chức đưa họ vượt biên trái phép qua đường mòn sang Trung Quốc và bán cho 1 phụ nữ bản địa, trong đó có 1 nạn nhân vừa đủ 14 tuổi.

Tại đây, các nạn nhân bị ép bán dâm và không được tự do đi lại. Sau khi trốn thoát trở về Việt Nam, các nạn nhân đã tố giác hành vi phạm tội của Mủi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng sau đó ra quyết định truy nã đối tượng Chảo Mùi Mủi. 

Sau khi thực hiện phạm tội, đối tượng Mủi lẩn trốn tại Trung Quốc không trở về địa phương. Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng xác lập chuyên án truy bắt đối tượng, đồng thời phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Công an cung cấp thông tin về nơi lẩn trốn của Chảo Mùi Mủi cho Công an Trung Quốc. 

Căn cứ thông tin của Công an tỉnh Cao Bằng, ngày 18/11, Công an Trung Quốc đã bắt giữ đối tượng Mủi và trao trả cho Công an tỉnh Cao Bằng qua cửa khẩu Sóc Giang, thuộc xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Chu Anh Tuấn, Trịnh Thị Kiều trong chuyên án đặc biệt lớn
