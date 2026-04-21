Quy định mới về bổ nhiệm, xếp lương, chế độ tiền lương, phụ cấp nhà giáo

Bổ nhiệm, xếp lương, thay đổi chức danh nhà giáo

Cụ thể, tại Điều 4, Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, ngày 31/3/2026, Chính phủ quy định việc bổ nhiệm, xếp lương, thay đổi chức danh nhà giáo như sau:

1. Việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện khi tuyển dụng, tiếp nhận và thay đổi vị trí việc làm. Nhà giáo được bổ nhiệm chức danh nào phải đáp ứng chuần nghề nghiệp của chức danh đó.

2. Bổ nhiệm, xếp lương đối với chức danh giáo sư, phó giáo sư

a) Nhà giáo đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

b) Nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư được bổ nhiệm và xếp lương tương ứng chức danh giảng viên cao cấp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

3. Việc thay đổi chức danh nhà giáo tương ứng với thay đổi vị trí việc làm nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo quy định của pháp luật viên chức về thay đổi vị trí việc làm.

4. Cơ sở giáo dục ngoài công lập quy định cụ thể về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, thay đổi chức danh nhà giáo đối với nhà giáo thuộc quyền quản lý đảm bảo công khai, minh bạch.

5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc bổ nhiệm và xếp lương đối với các chức danh nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập tại Điều 3 Nghị định này.

6. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc bổ nhiệm và xếp lương đối với các chức danh nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý.

Chế độ tiền lương của nhà giáo dạy liên trường, liên cấp

Tại điểm c, khoản 3 (chế độ, chính sách đối với nhà giáo dạy liên trường, liên cấp), Điều 13 (dạy liên trường, liên cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập), chế độ tiền lương được quy định như sau:

"Lương và các chế độ theo lương của nhà giáo dạy liên trường, liên cấp do cơ sở giáo dục có thẩm quyền quản lý nhà giáo chỉ trả.

Tiền lương dạy thêm giờ (nếu có) và phụ cấp lưu động, chi phí khác nếu có thực hiện theo quy định của pháp luật.

Kinh phí thực hiện các chính sách tại điểm này đối với nhà giáo trong thời gian được phân công dạy liên trường, liên cấp do ngân sách nhà nước bảo đảm".

Chính sách, thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo

Điều 16 quy định chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo như sau:

1. Chính sách và tiêu chuẩn, điều kiện hưởng chính sách thu hút, trọng dụng đối với đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 1 Điều 15 Nghị định này được áp dụng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP.

2. Chính sách và tiêu chuẩn, điều kiện hưởng chính sách thu hút, trọng dụng đối với đối tượng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 15 Nghị định này:

a) Được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận nhà giáo và không yêu cầu đáp ứng điều kiện về thời gian công tác theo quy định của pháp luật về tiếp nhận viên chức;

b) Được hưởng chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định.

3. Ngoài các chính sách quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, đối tượng hưởng chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo còn được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định của địa phương, cơ sở giáo dục và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trong thời gian nghỉ hè hoặc được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo được hưởng nguyên lương, phụ cấp

Điểm g, Điều 17, quy định về thời gian nghỉ hè của nhà giáo: Trong thời gian nghỉ hè, nhà giáo được hưởng nguyên lương và phụ cấp theo quy định.

Điểm a, khoản 2, Điều 23 (kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo) quy định chế độ, chính sách và trách nhiệm của nhà giáo khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng như sau:

Nhà giáo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng nguyên lương, phụ cấp (nếu có) và các chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian công tác liên tục.