Quy định mới nhất về sạc dự phòng khi đi máy bay, áp dụng toàn thế giới

Khả Văn |

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) vừa ban hành quy định mới về việc mang sạc dự phòng lên máy bay, ảnh hưởng trực tiếp đến hành khách trên toàn cầu.

Mới đây, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đã ra quyết định giới hạn nghiêm ngặt việc mang và sử dụng pin sạc dự phòng trên các chuyến bay thương mại. Động thái này ngay lập tức tạo ra làn sóng thay đổi lớn trong quy trình an ninh hàng không, mà điểm nóng đầu tiên chính là một trong những trung tâm trung chuyển nhộn nhịp nhất châu Á.

Theo tiêu chuẩn mới nhất có hiệu lực từ cuối tháng 3/2026, mỗi hành khách giờ đây chỉ được phép mang theo tối đa hai thiết bị sạc dự phòng khi bước lên máy bay. Đáng chú ý hơn cả là lệnh cấm hoàn toàn việc cắm sạc cho các thiết bị này trong suốt thời gian chuyến bay diễn ra. Những quy định khắt khe này được đưa ra dựa trên các đánh giá rủi ro chuyên sâu về tính thiếu ổn định của pin lithium, nhằm mục tiêu tối thượng là đảm bảo an toàn tuyệt đối và hướng tới một nền giao thông hàng không không có thương vong vào năm 2050. Dù siết chặt với hành khách, quy định vẫn giữ một ngoại lệ nhỏ dành cho thành viên tổ bay, cho phép họ mang theo và sử dụng sạc dự phòng để phục vụ các yêu cầu vận hành nghiệp vụ đặc thù của máy bay.

Ngay tại thị trường nội địa, hai hãng hàng không lớn là Vietnam Airlines và Vietjet Air thực tế đã đi trước một bước khi sớm áp dụng triệt để lệnh cấm sử dụng sạc dự phòng trên không từ năm 2025. Hiện tại, cả hai hãng đều yêu cầu hành khách tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn số lượng, bắt buộc đặt sạc dự phòng trong hành lý xách tay ở vị trí dễ quan sát và tuyệt đối không được cắm sạc dưới mọi hình thức.

Ngay sau khi quy định toàn cầu được ICAO công bố, Sở Hàng không Dân dụng Hong Kong (CAD) đã lập tức vào cuộc bằng một thông báo khẩn có hiệu lực ngay trong ngày 28/3. Mọi hành khách khởi hành hoặc quá cảnh tại Sân bay Quốc tế Hong Kong đều buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn hai bộ pin dự phòng và tuyệt đối không được sạc thiết bị khi đang ở trên không.

Giới chức tại đây khẳng định sẽ chủ động theo dõi và giám sát gắt gao việc thực thi quy định mới này, đồng thời khuyến cáo hành khách nên liên hệ trực tiếp với các hãng hàng không để được hỗ trợ chi tiết trước khi đóng gói hành lý. Đây được xem là phát súng mở màn, dự báo một loạt các sân bay quốc tế và hãng hàng không khác cũng sẽ sớm đồng loạt siết chặt an ninh đối với món phụ kiện công nghệ quen thuộc này.

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

01:12
Hình ảnh máy bay do thám Mỹ trị gía gần 500 triệu USD bị Iran tuyên bố phá nát

01:16
Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

01:08
Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

00:56
Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

01:25
Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

01:31
BYD Dolphin 2026 sắp về Việt Nam: Thêm ADAS, tăng pin, giá còn thấp hơn bản cũ?

00:56
Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

00:59
