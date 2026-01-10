Theo Thông tư 92 năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ sẽ có hiệu lực từ ngày 30-6-2026 . Lộ trình áp dụng cụ thể được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quy chuẩn mới quy định giới hạn tối đa cho phép đối với các thông số khí thải chính của xe máy, gồm Cacbon Monoxit (CO) và Hydrocacbon (HC) , áp dụng cho các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong cưỡng bức khi tham gia giao thông đường bộ.

Quy chuẩn khí thải và yêu cầu kiểm định bắt buộc

Theo nội dung Thông tư, quy chuẩn áp dụng cho tổ chức, cá nhân sử dụng xe mô tô, xe gắn máy , các đơn vị thực hiện kiểm định khí thải và cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Riêng các loại xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an không thuộc diện áp dụng.

Giá trị giới hạn khí thải được chia thành 4 mức (mức 1 đến mức 4) , tương ứng với các ngưỡng kiểm soát khác nhau đối với CO và HC. Việc kiểm định phải được thực hiện tại các cơ sở đủ điều kiện, được chứng nhận theo quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ .

Trong trường hợp cần thiết, phương pháp đo khí thải sẽ áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành, bảo đảm tính thống nhất và chính xác trong quá trình kiểm tra.

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện cả nước có hơn 70 triệu mô tô, xe máy đang lưu hành. Để đáp ứng nhu cầu kiểm định, ước tính Việt Nam cần khoảng 5.000 cơ sở kiểm định khí thải đạt chuẩn trong thời gian tới.

Lộ trình triển khai theo từng đô thị, địa phương

Song song với Thông tư 92, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng và lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng kiểm định khí thải xe máy đang lưu hành.

Theo dự thảo, thời điểm bắt đầu kiểm định được chia theo từng nhóm địa phương:

Từ 1-1-2027 : áp dụng tại Hà Nội và TP HCM

Từ 1-1-2028 : áp dụng tại Hải Phòng , Đà Nẵng , Cần Thơ và Huế

Từ 1-1-2030 : áp dụng tại các tỉnh, thành phố còn lại trên cả nước; địa phương có thể quyết định thực hiện sớm hơn tùy điều kiện thực tế.

Đáng chú ý, đối với xe mô tô, xe gắn máy lưu thông vào “vùng phát thải thấp” của thành phố Hà Nội , phương tiện bắt buộc phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban hành theo Luật Thủ đô.

Việc triển khai kiểm định khí thải xe máy được đánh giá là bước đi quan trọng trong quản lý giao thông bền vững, song cũng đặt ra yêu cầu lớn về hạ tầng kiểm định, chi phí xã hội và sự chuẩn bị của người dân trong giai đoạn chuyển tiếp sắp tới.