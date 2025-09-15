Quy định mới khi đi máy bay từ ngày 1/12 mà mọi công dân cần biết





Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/9/2025, yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp trên nền tảng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Một trong những điểm nhấn quan trọng là triển khai công nghệ sinh trắc học qua hệ thống VNeID tại 100% cảng hàng không trên toàn quốc.

Theo chỉ đạo, Bộ Công an chủ trì phối hợp các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ, hoàn thành trong tháng 10/2025. Công nghệ sinh trắc học cũng sẽ được áp dụng tại ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và bãi đỗ phương tiện ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025. Đồng thời, các tiện ích giao thông trên VNeID sẽ được xây dựng để kết nối hạ tầng số hiện có, bảo đảm thuận tiện và an toàn cho người dân.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an tích hợp sinh trắc học vào các hệ thống nghiệp vụ giao thông trước ngày 15/9/2025. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được yêu cầu hoàn tất đầu tư hạ tầng, trang thiết bị phục vụ giải pháp mới trước 30/10/2025; đồng thời từ 15/9/2025 phối hợp với các hãng hàng không hướng dẫn hành khách thu nhận sinh trắc học qua Căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID khi làm thủ tục bay.

Từ ngày 15/9 đến 30/11/2025, các hãng hàng không sẽ triển khai chính sách ưu đãi và truyền thông rộng rãi nhằm khuyến khích hành khách làm quen với quy trình mới. Đặc biệt, từ 1/12/2025, chỉ hành khách có hành lý ký gửi hoặc thuộc diện đặc biệt mới làm thủ tục trực tiếp tại quầy. Toàn bộ hành khách còn lại phải thực hiện thủ tục toàn trình – từ mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh đến lên máy bay – thông qua sinh trắc học tích hợp với VNeID hoặc hệ thống kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng sẽ rà soát, ban hành các quy định pháp lý liên quan, còn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được giao bố trí ngân sách để triển khai hạ tầng, thiết bị phục vụ giải pháp này tại ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và các bãi đỗ phương tiện, hoàn thành trong năm 2025.