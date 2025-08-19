Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan chụp ảnh chung tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhật Minh

Sáng 19/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Hoàng hậu và đoàn đại biểu cấp cao Bhutan. Ngay sau lễ đón cấp Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan đã tiến hành hội đàm.

Trong không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Bhutan sang thăm Việt Nam, khẳng định chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Bhutan đến Việt Nam kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và diễn ra đúng dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, mở ra một trang mới cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu phát triển bền vững Bhutan đạt được dưới sự lãnh đạo anh minh của Quốc vương, đánh giá cao mô hình phát triển độc đáo của Bhutan, lấy Chỉ số Hạnh phúc quốc gia tổng thể làm thước đo, trong đó con người, thiên nhiên, văn hóa và hạnh phúc nhân dân cùng được đề cao một cách cân bằng, hài hòa, đặt con người ở trung tâm của sự phát triển, coi trọng bản sắc văn hóa và gìn giữ môi trường sống.

Quốc vương Bhutan trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Quốc vương và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan; bày tỏ vui mừng được lần đầu tiên đến thăm Việt Nam. Quốc vương cho biết nhân dân Bhutan kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ những thành tựu to lớn của Việt Nam trong suốt 80 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước.

Quốc vương Bhutan bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu phát triển bền vững của mình, đồng thời mong muốn nghiên cứu, học hỏi mô hình quản trị đất nước và kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam; khẳng định Bhutan coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường với Quốc vương Bhutan và các quan chức cấp cao hai nước. Ảnh: Nhật Minh

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme cùng nhất trí cho rằng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Vương quốc Bhutan được vun đắp bởi tình cảm hữu nghị nồng ấm, sự đồng điệu trong những giá trị tinh thần và tầm nhìn, triết lý phát triển bền vững.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, các cấp thường xuyên hơn; thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm tạo khuôn khổ thuận lợi triển khai các dự án, hoạt động cụ thể.

Khuyến khích mở đường bay thẳng

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme nhất trí khuyến khích các cơ quan, bộ ngành và doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác, tạo thuận lợi mở cửa cho hàng hóa thế mạnh của nước này tiếp cận thị trường nước kia, hướng tới đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại tăng nhiều lần trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí cần mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo, văn hóa, nghệ thuật; khuyến khích các hãng hàng không hai nước sớm xem xét mở đường bay thẳng nhằm thúc đẩy trao đổi văn hóa, tôn giáo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong việc tôn vinh di sản văn hóa truyền thống của mỗi nước; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới hướng tới phát triển bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan tại cuộc hội đàm. Ảnh: Nhật Minh

Trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, hai nhà lãnh đạo vui mừng trước việc hai nước chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt trong các vấn đề về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ hòa bình; nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết cũng như trong các vấn đề cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Bhutan mở rộng quan hệ, hợp tác thực chất và sẵn sàng tạo điều kiện để tăng cường kết nối với các nước Đông Nam Á và ASEAN.