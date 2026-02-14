Quốc Trường quyết "chốt đơn" với Ngọc Trinh?

Những ngày qua, Ngọc Trinh và Quốc Trường đột ngột được bàn tán, ghép đôi rầm rộ trên mạng xã hội. Nguyên do vì cả hai thân thiết xuất hiện trên sóng livestream bán hàng. Đặc biệt, hình ảnh Ngọc Trinh ngồi chung bàn, ăn uống và trò chuyện vui vẻ với gia đình của Quốc Trường khiến netizen bán tín bán nghi.

Giữa lúc mối quan hệ đang được bàn tán rầm rộ, nam diễn viên sinh năm 1988 tiếp tục có động thái mới. Trên trang cá nhân, Quốc Trường đăng tải hình ảnh thân thiết bên Ngọc Trinh. Trong bức hình, "nữ hoàng nội y" còn khoác tay tình tứ với anh. Cả hai đều nở nụ cười rất tươi tắn.

Kèm theo đó, Quốc Trường viết dòng chú thích ẩn ý: "Ok. Chốt đpưn, khách hàng và cả nhà đều vui". Dưới phần bình luận, cư dân mạng và dàn sao Việt còn nhiệt tình đẩy thuyền cho cặp đôi. Cư dân mạng rộ nghi vấn Quốc Trường và "nữ hoàng nội y" đang hẹn hò. Tuy nhiên, nam diễn viên đã lên tiếng bác bỏ chuyện tình cảm và cho biết: "Hợp tác làm ăn các bạn ơi, khổ ghê".

Quốc Trường đăng tải hình ảnh thân thiết bên Ngọc Trinh trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Cư dân mạng liền rộ nghi vấn cả hai có mối quan hệ đặc biệt. Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh cùng ăn uống và trò chuyện thân thiết với gia đình của Quốc Trường. Ảnh: Tổng hợp

Nam diễn viên lên tiếng khẳng định mối quan hệ của cả hai chỉ là đối tác làm ăn. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Quốc Trường không ít lần vướng tin đồn tình cảm với một số mỹ nhân trong làng giải trí. Tuy nhiên, nam diễn viên đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận hoặc khẳng định mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Sinh năm 1988, anh vẫn được xem là một trong những gương mặt độc thân “đắt giá” của showbiz Việt. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất ổn định, Quốc Trường còn gây chú ý bởi khả năng kinh doanh nhạy bén cùng mạng lưới quan hệ rộng rãi trong giới nghệ sĩ.

Khi được hỏi về dự định hôn nhân, Quốc Trường từng chia sẻ: "Với người đồng hành suốt đời, tất cả đều nằm ở chữ nhân duyên. Khi đủ duyên, có trốn chạy cũng không được. Ngược lại, nếu không có duyên, mình cố đeo đuổi người đúng gu, họ cũng không thể trở thành vợ hay bạn gái".

Quốc Trường có đời tư rất kín tiếng, chưa từng công khai mối quan hệ nào. Ảnh: FBNV

Quốc Trường sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Anh khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi lấn sân sang phim truyền hình. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên là vai Vũ trong bộ phim ăn khách Về nhà đi con, phát sóng năm 2019. Nhân vật này giúp Quốc Trường trở thành cái tên được săn đón trên màn ảnh nhỏ. Thời gian gần đây, anh tích cực tham gia các dự án điện ảnh, mở rộng hình ảnh sang lĩnh vực phim chiếu rạp.

Trong khi đó, Ngọc Trinh sinh năm 1989 tại Trà Vinh. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2005, cô nhanh chóng gây chú ý trong làng mẫu nhờ vóc dáng nổi bật và phong cách thời trang gợi cảm. Danh xưng “Nữ hoàng nội y” gắn liền với tên tuổi Ngọc Trinh suốt nhiều năm, giúp cô trở thành một trong những người mẫu gây nhiều chú ý của showbiz Việt.

Quốc Trường khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang lĩnh vực phim truyền hình. Ảnh: FBNV