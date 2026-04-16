Quốc Trường lộ diện gây sốc: Lớp trang điểm trắng bóc, kẻ cả viền môi

Không chỉ có sự nghiệp thành công, Quốc Trường còn lấn sân kinh doanh và có chuỗi cửa hàng trải dài khắp cả nước. Trong showbiz Việt, nam diễn viên cũng được đánh giá là một trong những nam thần màn ảnh vì visual nam tính.

Tuy nhiên, tại một sự kiện giải trí gần đây, Quốc Trường lại gây chú ý theo cách khác. Nam diễn viên trở thành tâm điểm không phải vì hoạt động nghệ thuật mà bởi diện mạo có phần lạ lẫm. Anh xuất hiện với lớp makeup trắng bật tông rõ rệt, phần môi cũng được tô và kẻ viền khá sắc, tạo cảm giác khác biệt so với hình ảnh thường thấy.

Diện mạo này nhanh chóng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng lớp trang điểm lần này hơi "quá tay", nhất là dưới ánh đèn sự kiện dễ khiến lớp nền dày và sự lệch tông da bị lộ rõ.

Quốc Trường là tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong sự kiện giải trí. Nguồn: Sun see showbiz

Nam diễn viên gây bất ngờ với lớp trang điểm trắng bật tông rõ rệt, môi được đánh đậm. Nguồn: Sun see showbiz

Vào cuối tháng 3/2026, Quốc Trường từng trở thành chủ đề bàn tán khi xuất hiện tại đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025. Trên sóng truyền hình trực tiếp, nam diễn viên để lộ làn da có nhiều vết thâm mụn, khiến không ít khán giả bất ngờ bởi trước đó anh vốn gắn liền với hình ảnh chỉn chu, phong độ. Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng việc lộ khuyết điểm là điều khó tránh, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng mạnh và góc quay cận đặc trưng của truyền hình.

Sau đó, Quốc Trường còn đăng tải dòng trạng thái hài hước "truy tìm" người ghi lại khoảnh khắc này, đồng thời lên tiếng giải thích rằng ánh đèn sân khấu có thể đã khiến hình ảnh trở nên khác biệt so với diện mạo ngoài đời.

Nam diễn viên viết rằng: "Xin thông tin bạn nào chụp tấm ảnh Trường có thâm mụn, tặng cho vài thùng mì cay. Nói là làm. Nhưng đèn hại nha, chứ hôm qua cả hội trường không ai thấy thâm hết nhe. Xin thông tin cây đèn chiếu yêu luôn".

Khoảnh khắc Quốc Trường để lộ làn da thâm mụn ở Chung kết cuộc thi Miss World Vietnam từng gây xôn xao. Ảnh: Tổng hợp

Sinh năm 1988 tại Cần Thơ, Quốc Trường bén duyên với nghệ thuật từ sớm nhưng phải mất nhiều năm mới thực sự bứt phá. Anh ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình ăn khách như Gạo nếp gạo tẻ và Về nhà đi con. Đặc biệt, vai Vũ trong "Về nhà đi con" đã giúp tên tuổi của anh phủ sóng rộng rãi, trở thành một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất màn ảnh nhỏ.

Về khối tài sản, nam diễn viên sở hữu biệt thự trị giá khoảng 40 tỷ đồng tại TP.HCM. Bên cạnh đó, anh còn xây dựng một căn biệt thự rộng gần 700m² tại quê nhà Cần Thơ để dành tặng bố mẹ. Cả hai không gian sống đều được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, có sân vườn rộng rãi.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Quốc Trường còn nổi bật ở lĩnh vực kinh doanh. Anh là chủ chuỗi nhà hàng mì cay quen thuộc với giới trẻ, sở hữu khối tài sản đáng kể từ bất động sản đến xe sang. Hình ảnh "soái ca" vừa điển trai, vừa giàu có cũng vì thế mà ngày càng in đậm trong mắt công chúng.

