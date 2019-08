Vụ vợ Quốc Thuận bị dọa giết: "Vợ tôi lo sợ và bất an"

Vào khoảng 18h tối ngày 7/8, chị Mai Liên (vợ Quốc Thuận) và một số dân cư sống ở chung cư tại khu phức hợp X.G.C quận 10, TP. HCM nghe thấy tiếng ồn ào phát ra ở tầng 7 (căn hộ gia đình Quốc Thuận ở tầng 8) nên xuống tìm hiểu sự việc.

Khi thấy một nhóm người đang nhậu nhẹt tại quán cafe ở tầng 7, chị Liên và các dân cư phàn nàn rằng tiếng ồn gây ảnh hưởng đến mọi người. Nhóm người này thách thức nên đôi bên tranh cãi, lời qua tiếng lại. Chị Liên gọi cho bảo vệ chung cư lên giải quyết vụ việc.

Trong suốt quá trình xảy ra vụ việc, hai bên chửi qua chửi lại lẫn nhau. Có một người đàn ông trong nhóm đã gào lên: "Tao sẽ giết hết tụi bây". Một trong những người này tự xưng là "cháu Phương Thanh".

Ngay sau khi được Quốc Thuận thông báo vụ việc, Phương Thanh khẳng định, mình không có người cháu nào như vậy. Bản thân Phương Thanh cũng tích cực tìm kiếm nhân vật tự nhận là cháu mình để hỗ trợ Quốc Thuận giải quyết vụ việc.

Chia sẻ với phóng viên, Quốc Thuận nói: "Cậu ta không hành hung được vì lúc đó có nhiều người ngăn cản nhưng cậu ta thóa mạ vợ tôi bằng những lời rất thiếu văn minh và xông ra định đánh, dọa giết.

Tuy nhiên, tôi không muốn làm lớn vụ này trên mặt báo. Tôi sợ người không hiểu lại nói Quốc Thuận dựa vào chuyện này để lấy tiếng. Còn hiện tại, công an phường đã thụ lý hồ sơ, những nhân vật nào sai phạm thì sẽ có pháp luật trừng trị. Công an quận cũng đã tiếp nhận thông tin và an ninh hiện đã được thắt chặt".

Nhân vật khoanh tròn trong ảnh là người tự nhận mình là cháu Phương Thanh.

Dù trên facebook cá nhân, ca sĩ Phương Thanh thông báo đã tìm được "hung thủ" - người tự nhận là "cháu Phương Thanh" nhưng Quốc Thuận cho biết, anh chưa rõ danh tính.

Quốc Thuận nói thêm: "Tôi rất cám ơn chị Phương Thanh đã đồng hành cùng tôi trong vụ việc này, dù nó chẳng dính dáng gì tới chị ấy. Tôi cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng tới chị Phương Thanh nữa.

Người ta bảo, hoạn nạn mới biết lòng nhau. Qua sự việc này, tôi mới thấy nhiều người thương mình. Rất nhiều anh chị em nghệ sĩ và bạn bè ngoài xã hội cũng như người thân họ hàng quan tâm, hỏi han vợ con tôi rất nhiều".

Chia sẻ về tình hình hiện tại của vợ con cũng như của cư dân nơi anh sinh sống, Quốc Thuận bày tỏ: "Vụ việc này khiến vợ tôi lo sợ và bất an. Vì cách đây 2,3 tháng, một cư dân trong khu dân cư chúng tôi ở bị người ta theo dõi và dàn cảnh đánh ở khu chợ An Đông, quận 5. Có cả clip quay lại vụ việc.

Mọi cư dân ở khu chung cư này đều là thành phần trí thức và chúng tôi chỉ muốn được sống trong bình yên. Lúc đầu, tôi rất lo, bởi mình là người nổi tiếng, mình ở chỗ sáng còn họ ở trong tối nhưng giờ thì tôi không sợ không lo gì nữa vì bên cạnh tôi có rất nhiều người".

Gia đình Quốc Thuận