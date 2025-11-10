Quốc Thiên: "Đinh Hà Uyên Thư là cảm hứng cho tôi làm nghề"

Tập 2 của series "SKYNOTE: Re:Flexion" là cuộc trò chuyện giữa ca sĩ Quốc Thiên và đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư – người góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên mà Quốc Thiên là 1 trong 33 nghệ sĩ tham gia.

Ở tập 2 này, Quốc Thiên và Đinh Hà Uyên Thư chia sẻ sâu hơn về quá trình sáng tạo cho live concert của nam ca sĩ. Phần đầu tập là câu chuyện về cơ duyên hợp tác giữa 2 người.

Quốc Thiên kể anh từng biết đến Đinh Hà Uyên Thư từ lâu qua những sản phẩm âm nhạc gây ấn tượng mạnh về mặt hình ảnh. " Khi có cơ hội làm việc chung, tôi nhận ra Đinh Hà Uyên Thư là người có tư duy sắc sảo, nhanh và rất tinh tế trong việc đọc cảm xúc của nghệ sĩ. Đinh Hà Uyên Thư là cảm hứng cho tôi làm nghề ", nam ca sĩ nói.

Quốc Thiên chia sẻ về đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư.

Từ lần đầu bàn bạc, cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung: thay vì nói nhiều về kỹ thuật, Quốc Thiên chỉ mô tả cảm giác anh muốn khán giả có được, và đạo diễn sẽ dịch cảm giác ấy thành ánh sáng, màu sắc, bố cục sân khấu.

Trong quá trình làm việc, sự khác biệt giữa hai cá tính nghệ thuật tạo nên điểm kết nối thú vị. Đinh Hà Uyên Thư thừa nhận: "Ban đầu tưởng Quốc Thiên là người trầm tính và ít nói, nhưng khi vào hậu trường thì ngược lại, Thiên rất hoạt ngôn, biết cách quăng miếng và giữ năng lượng tích cực cho cả ê-kíp.

Đặc biệt là khi "nhân cách" mang tên "Dì Lệ" vô cùng hài hước, lầy lội xuất hiện, từng "làm mưa làm gió" xuyên suốt các tập phát sóng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và cả về sau ".

Cả hai cũng nhắc lại những ngày chạy dự án, lịch quay dày đặc, thời gian gấp nhưng cả ê-kíp vẫn giữ tinh thần làm việc hăng say.

Tập 2 còn có sự xuất hiện của giám đốc âm nhạc SlimV – một trong những nhân tố làm nên sự thành công của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Đinh Hà Uyên Thư.

"SKYNOTE: Re:Flexion" là series gồm 4 tập, nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá cho live concert của Quốc Thiên dự kiến diễn ra vào 22/11 tới. Các tập được phát hành trong tháng 11-2025, với dàn khách mời gồm BB Trần - Tiến Luật - Đinh Hà Uyên Thư - SlimV - Bùi Công Nam - Duy Khánh.