Quốc tế: “Kết quả tăng trưởng của Việt Nam vượt kỳ vọng”

Theo dự báo mới nhất về tăng trưởng kinh tế Việt Nam quí 4 của ngân hàng UOB, kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đến nay vượt kỳ vọng , bất chấp các yếu tố bất định trong quan hệ kinh tế quốc tế. Với mức tăng trưởng 7,85% trong 3 quí đầu năm, triển vọng cả năm vẫn tích cực.

Tuy nhiên, quí cuối năm được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng thương mại và thuế quan. Do đó, ngân hàng này giữ nguyên dự báo tăng trưởng quí này ở mức 7,2%. Đồng thời, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5%, quí 4 cần phải đạt mức tăng trưởng từ 9,7 - 10,5%.

Sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 trực tuyến với các địa phương.

Kết quả kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025, phiên họp thống nhất đánh giá, nhìn chung, tình hình tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, tính chung 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực, với 10 kết quả nổi bật.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 3,27%. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, vượt 9,1% dự toán và tăng 28,5% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 217,3 nghìn tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất (bằng khoảng 10% tổng số thu ngân sách nhà nước). Trong đó, thu từ bất động sản và đất chỉ chiếm 20,9%; thu từ khu vực kinh tế tư nhân là 19%; thu từ xuất nhập khẩu là 17,4%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đạt trên 762,4 tỷ USD, tăng 17,4% (trong đó xuất khẩu đạt 391 tỷ USD, tăng 16,2% và nhập khẩu đạt 371,4 tỷ USD, tăng 18,6%); xuất siêu gần 19,6 tỷ USD.

Trong 10 tháng, giải ngân vốn đầu tư công đạt 491 nghìn tỷ đồng, đạt 54,4% kế hoạch (tăng 3,5% về tỉ lệ và tăng 145 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ). Tổng vốn FDI đăng ký đạt trên 31,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện khoảng 21,3 tỷ USD, tăng 8,8%, giải ngân cao nhất trong 5 năm qua.

Tại đây, Thủ tướng chỉ rõ, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%; để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý 4 phải đạt trên 8,4% (trong đó khu vực công nghiệp tăng khoảng 9,4%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 8,3%; khu vực nông nghiệp tăng khoảng 4%; phấn đấu tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP).

Với các động lực tăng trưởng truyền thống, Thủ tướng nêu rõ, về đầu tư, cả hệ thống chính trị phải phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; cắt giảm mọi thủ tục hành chính rườm rà, thu hút mạnh FDI, nhất là vốn thực hiện; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân (như giao việc, đặt hàng, hình thức khoán…).