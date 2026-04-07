HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước

Thu Giang |

Sáng 7/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 7 / 4 bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tại Quốc hội khóa XVI - Ảnh 1.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sáng 6/4- Ảnh: VGP

Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 7 / 4 bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tại Quốc hội khóa XVI - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ tuyên thệ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.

Sau lễ tuyên thệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước./.

Tiểu sử tóm tắt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ngày 7 / 4 bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tại Quốc hội khóa XVI - Ảnh 3.

Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (7/4), Quốc hội tiến hành quy trình bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, trong đó có Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, sáng 7/4, Quốc hội họp riêng, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự gồm: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban và các Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban của Quốc hội.

Ngay sau đó, Quốc hội tiến hành các thủ tục để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường, thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội sẽ họp riêng, thực hiện nhiều nội dung quan trọng, gồm: Thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ tiếp tục họp riêng, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành thủ tục thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tiếp theo, Quốc hội họp riêng, tiến hành bầu các chức danh gồm: Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Quốc hội sau đó họp phiên toàn thể tại Hội trường, thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Sau khi được bầu, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Bên cạnh đó, Quốc hội tiếp tục họp riêng để thực hiện các nội dung: Thông qua các dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; đồng thời tiến hành thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

01:01
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại