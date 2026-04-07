Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sáng 6/4- Ảnh: VGP

Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ tuyên thệ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.

Sau lễ tuyên thệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước./.

Tiểu sử tóm tắt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (7/4), Quốc hội tiến hành quy trình bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, trong đó có Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, sáng 7/4, Quốc hội họp riêng, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự gồm: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban và các Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban của Quốc hội.

Ngay sau đó, Quốc hội tiến hành các thủ tục để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường, thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội sẽ họp riêng, thực hiện nhiều nội dung quan trọng, gồm: Thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ tiếp tục họp riêng, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành thủ tục thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tiếp theo, Quốc hội họp riêng, tiến hành bầu các chức danh gồm: Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Quốc hội sau đó họp phiên toàn thể tại Hội trường, thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Sau khi được bầu, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Bên cạnh đó, Quốc hội tiếp tục họp riêng để thực hiện các nội dung: Thông qua các dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; đồng thời tiến hành thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

