Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất việc hiến, lấy, ghép bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi thực hiện như Luật hiện hành. Theo đó, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng chỉ người từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bày tỏ nguyện vọng và đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình; bỏ quy định người dưới 18 tuổi đăng ký hiến.

Bỏ quy định người dưới 18 tuổi đăng ký hiến

Sáng 21/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Trước khi Quốc hội thông qua, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến về các dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại phiên họp.

Chính phủ khẳng định, dự thảo Luật được xây dựng trên nguyên tắc xuyên suốt là tính tự nguyện, mở rộng cơ hội hiến mô, bộ phận cơ thể để cứu người, nhưng không đánh đổi sự an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người hiến.

Đồng thời, luật cũng tăng cường các quy định pháp lý nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện, chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người hiến, đặc biệt là bảo vệ người dưới 18 tuổi.

Về đăng ký hiến, có ý kiến cho rằng việc cho phép người dưới 18 tuổi đăng ký hiến tiềm ẩn nguy cơ xung đột lợi ích, áp lực tâm lý đối với trẻ em, nguy cơ bị lợi dụng; nhiều ý kiến đề nghị người dưới 18 tuổi được tự mình hủy đăng ký hiến.

Có ý kiến đề nghị làm rõ việc bỏ quyền đăng ký hiến không đồng nghĩa với cấm mọi trường hợp hiến của người dưới 18 tuổi.

Tiếp thu ý kiến, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng chỉ người từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bày tỏ nguyện vọng và đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình; bỏ quy định người dưới 18 tuổi đăng ký hiến.

Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký, thay đổi, hủy đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác.

Về quy định quốc tế, Chính phủ cho biết, nhiều nước cho phép người dưới 18 tuổi đăng ký hiến: Hà Lan từ đủ 12 tuổi; Nhật Bản từ đủ 15 tuổi; Đức từ đủ 16 tuổi; Hàn Quốc cho người dưới 16 tuổi đăng ký nếu có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

Tuy vậy, khi người dưới 18 tuổi qua đời, nhiều nước quy định cha mẹ hoặc gia đình quyết định hoặc có quyền phản đối, kể cả khi người đó đã đăng ký (Hà Lan với trẻ từ đủ 12 đến dưới 16 tuổi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ); Pháp luôn yêu cầu văn bản đồng ý của cả cha, mẹ hoặc người giám hộ. Như vậy, dự thảo Luật chặt chẽ hơn các nước này vì không cho người dưới 18 tuổi đăng ký hiến.

Quy định 29 hành vi bị nghiêm cấm

Về nguyên tắc trong việc hiến, lấy, ghép (Điều 4), một số ý kiến đề nghị tuyệt đối không lấy mô nếu người hiến phản đối tại bất kỳ thời điểm nào, kể cả khi cha mẹ đồng ý; bảo đảm việc đăng ký hiến không bị hiểu là căn cứ duy nhất để lấy mô, bộ phận cơ thể người.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự án luật.

Tiếp thu ý kiến, dự thảo Luật đã bổ sung quy định việc đăng ký hiến không đồng nghĩa với việc người đăng ký đương nhiên đáp ứng các điều kiện hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác.

Người đã đăng ký hiến hoặc người đại diện của người hiến hoặc cha đẻ, mẹ đẻ của người hiến có quyền từ chối hiến tại bất kỳ thời điểm nào. Việc lấy mô, bộ phận cơ thể và lấy xác của người hiến chỉ được thực hiện khi người đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật.

Luật quy định không được thực hiện việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người khi người hiến hoặc người đại diện của người hiến hoặc cha đẻ, mẹ đẻ từ chối hiến hoặc có biểu hiện không đồng thuận, thái độ không hợp tác tại bất kỳ thời điểm nào. Chỉnh lý nguyên tắc bảo đảm lợi ích đối với người dưới 18 tuổi, đặc biệt là trẻ em và người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 6), tiếp thu ý kiến, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Luật hiện hành quy định 10 hành vi bị nghiêm cấm, sau quá trình tiếp thu chỉnh lý, dự thảo Luật đã tăng lên thành 29 hành vi bị nghiêm cấm.

Trong đó, tiếp thu và chỉnh lý các hành vi bị nghiêm cấm: Mua bán mô, bộ phận cơ thể người, mua bán xác; quảng cáo, môi giới việc hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại.

Luật cũng bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm như: lợi dụng nuôi con nuôi, chăm sóc thay thế, quan hệ giám hộ và quan hệ lệ thuộc khác để hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người; dụ dỗ, lừa dối, đe dọa người khác hiến; hiến, lấy mô không thuộc danh mục mô được hiến khi còn sống…