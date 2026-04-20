Sau đợt nghỉ giữa kỳ kéo dài 8 ngày để Quốc hội (QH) và các cơ quan của QH, Chính phủ cùng các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết, hôm nay, 20-4, QH khóa XVI bước vào đợt 2 của Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng của đất nước.

Đột phá phát triển văn hóa

Theo dự kiến, sáng 20-4, QH sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của QH về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. QH sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày Tờ trình về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Sáng cùng ngày, QH họp riêng nghe Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của QH về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực; giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Sau đó, QH thảo luận ở tổ về các dự thảo nghị quyết của QH về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; thực hiện thí điểm chế định luật sư công; việc thành lập TP Đồng Nai. QH sẽ thảo luận riêng ở tổ về dự thảo Nghị quyết của QH về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực; giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Buổi chiều, QH thảo luận ở hội trường về các nội dung: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Sau đó, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu QH nêu. Chương trình được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Sáng 21-4, QH tiếp tục thảo luận ở hội trường về các nội dung kinh tế - xã hội. Buổi chiều, QH thảo luận ở hội trường về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024. Sau khi nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của QH năm 2027, QH sẽ thảo luận về nội dung này.

Hôm nay, 20-4, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bước vào đợt làm việc thứ 2. Ảnh: HỒ LONG

Tháo gỡ vướng mắc các dự án tồn đọng

Ngày 22-4, QH thảo luận ở hội trường về các dự thảo nghị quyết của QH về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; về việc thành lập TP Đồng Nai; về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Cuối phiên buổi chiều, QH thảo luận dự thảo Nghị quyết của QH về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực; giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ngày 23-4, ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ nhất, buổi sáng, QH biểu quyết thông qua các luật: Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Thủ đô (sửa đổi); Hộ tịch (sửa đổi); Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ở nước ngoài. QH sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết của QH về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

QH sẽ nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI. Bên cạnh đó, QH nghe Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của QH trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 QH khóa XV; thảo luận ở hội trường về nội dung này.

Chiều cùng ngày, QH họp phiên bế mạc và biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

QH cũng biểu quyết thông qua các Nghị quyết về chương trình giám sát của QH năm 2027; thành lập đoàn giám sát chuyên đề của QH năm 2027; một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; thực hiện thí điểm chế định luật sư công; việc thành lập TP Đồng Nai; cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.