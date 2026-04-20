Nhằm giúp người dân chủ động hơn trong công tác phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã chính thức triển khai luồng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ngay trên ứng dụng VNeID. Mọi thông tin phản ánh từ thiết bị di động của người dân sẽ được hệ thống mã hóa và chuyển thẳng đến phần mềm nghiệp vụ của Công an cấp xã nơi xảy ra vụ việc, đảm bảo quy trình xử lý được diễn ra nhanh chóng và bảo mật tuyệt đối.

Hướng dẫn thao tác tố giác tội phạm trên VNeID

Để bắt đầu quy trình trình báo, người dùng chỉ cần truy cập và đăng nhập vào tài khoản VNeID cá nhân. Ngay tại giao diện màn hình chính, bạn tìm đến mục dịch vụ khác, sau đó chọn phần kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự và nhấn tạo mới yêu cầu. Ở phần thông tin người kiến nghị, hệ thống sẽ tự động trích xuất dữ liệu định danh cá nhân của bạn. Đáng chú ý, nền tảng cho phép người dùng lựa chọn chế độ ẩn danh nếu e ngại các rủi ro lộ lọt thông tin, tuy nhiên những hồ sơ này có thể bị cơ quan chức năng từ chối tiếp nhận nếu thiếu cơ sở thực tế để xác minh. Đối với trường hợp người dùng đại diện cho một tổ chức, bạn chỉ cần đánh dấu vào ô đại diện cơ quan và bổ sung mã số thuế của đơn vị.

Tiếp đến phần nội dung cốt lõi của vụ việc, người trình báo cần điền cặn kẽ địa điểm xảy ra sự việc, đính kèm các hình ảnh hiện trường làm bằng chứng, tóm tắt chi tiết diễn biến và nêu rõ hậu quả đã xảy ra. Nếu rơi vào tình huống hoảng loạn không nhớ rõ vị trí chính xác, ứng dụng cũng hỗ trợ tùy chọn không nhớ địa điểm nhưng sẽ đòi hỏi hình ảnh và mô tả sự việc chi tiết hơn để bù đắp thông tin. Sau khi khai báo thêm dữ liệu về người bị hại hoặc đối tượng tình nghi, bước cuối cùng là xác nhận cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình báo và bấm gửi. Ngay lập tức, hệ thống sẽ trả về một thông báo xác nhận tiếp nhận thành công, cho phép công dân theo dõi sát sao tiến độ giải quyết vụ việc ngay trên điện thoại hoặc gọi đến tổng đài 1900.0368 của Bộ Công an nếu cần hỗ trợ thêm về mặt kỹ thuật.

Tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật có bị phạt không?

Việc mở ra kênh tiếp nhận trực tuyến là một bước tiến lớn giúp tối ưu hóa công tác gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn, nhưng đồng thời, cơ quan chức năng cũng thiết lập những chế tài vô cùng nghiêm khắc để ngăn chặn tình trạng lạm dụng hệ thống gây nhiễu loạn thông tin. Cụ thể, bất kỳ cá nhân nào có hành vi cố ý tung tin giả, kiến nghị khởi tố sai sự thật sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền từ 1 đến 5 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Hình phạt này sẽ được tăng nặng lên mức 5 đến 15 triệu đồng nếu việc báo tin giả mạo gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của các cơ quan, người có thẩm quyền, hoặc đối tượng có hành vi lôi kéo, đe dọa, ép buộc người khác tham gia vào việc tố giác sai lệch. Đặc biệt, mức phạt khung mức từ 15 đến 30 triệu đồng sẽ được áp dụng thẳng tay đối với những người làm nghề luật sư nếu cố tình thực hiện hành vi vi phạm này. Đi kèm với các hình thức phạt tiền, toàn bộ tang vật và phương tiện công nghệ được sử dụng để phát tán thông tin giả mạo đều sẽ bị cơ quan chức năng tịch thu sung công quỹ.



