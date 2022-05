Quốc hội Mỹ tổ chức phiên điều trần công khai đầu tiên về UFO

Theo The New York Times, Tiểu ban về Chống khủng bố, phản gián và Chống phổ biến vũ khí hạt nhân của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành chất vấn hai quan chức Lầu Năm Góc, bao gồm quan chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng về Tình báo - An ninh Ronald Moultrie và quan chức tình báo Hải quân Scott Bray.



Hai vị này đều từng tham gia điều tra những lần chạm trán UFO được đề cập đến trong báo cáo năm 2021 của lực lượng chuyên trách Hiện tượng trên không không xác định thuộc Lầu Năm Góc.

Mỹ nhiều lần ghi nhận các báo cáo về vật thể bay bí ẩn xuất hiện trong khu vực không phận quân sự. Ảnh: CNN

Các quan chức có thể sẽ thảo luận về một báo cáo quan trọng của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) vào tháng 6/2021, tiết lộ 144 cuộc gặp gỡ hiện tượng trên không không xác định (UAP) từ năm 2004 đến năm 2021.

Các nhà lập pháp từ cả hai đảng đều hy vọng rằng phiên điều trần này sẽ dẫn đến cải thiện an ninh quốc gia và mang lại sự hiểu biết nhiều hơn về vũ trụ.

“Mục đích của sự kiện là làm sáng tỏ một trong những bí ẩn lớn của thời đại, phá vỡ việc giữ bí mật quá mức cùng các suy đoán, thay vào đó sẽ là sự thật và minh bạch”, Hạ nghị sĩ Adam Schiff, một đảng viên Đảng Dân chủ California, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện cho biết.

“Đây có thể sẽ là sợi dây gắn kết các đảng viên của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa lại với nhau, ít nhất là trong một hoặc hai giờ”, Hạ nghị sĩ André Carson, một đảng viên Đảng Dân chủ ở Indiana, cho biết.

Các cuộc thảo luận công khai về UFO đã gia tăng kể từ năm 2017, sau khi Lầu Năm Góc tiết lộ về dự án mang tên Chương trình Nhận dạng Mối đe dọa Hàng không Vũ trụ Tiên tiến (AATIP), có nhiệm vụ xác định các vật thể bay không xác định.

Năm 2020, Lầu Năm Góc lên tiếng xác thực 3 đoạn video ghi lại cảnh các vật thể bay bí ẩn thực hiện các thao tác kỳ lạ, không giống với những công nghệ mà con người từng biết đến.

Trước đó, các cuộc điều trần cuối cùng về UFO đã kết thúc hồi năm 1970, khi Không quân Mỹ khép lại cuộc điều tra công khai về hiện tượng này.