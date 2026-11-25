Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ dự định mở rộng điều tra tập đoàn Nvidia, tập trung vào vai trò của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: REUTERS/IZ)

Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ dự định mở rộng cuộc điều tra nhắm vào tập đoàn Nvidia, tập trung làm rõ vai trò của Tổng thống Donald Trump trong việc đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí người đứng đầu công ty, tờ The Washington Post (WP) đăng tải ngày 24/11.

"Động thái này nhiều khả năng sẽ đưa vấn đề trên lên vị trí hàng đầu trong danh sách ưu tiên của Quốc hội", ông Jamie Baer, người đứng đầu bộ phận điều tra nghị viện tại công ty luật Crowell & Moring, nhận định.

Đảng Dân chủ lên kế hoạch bắt đầu quá trình thẩm tra sau khi giành quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1/2027.

Các nhà lập pháp dự định tìm hiểu lý do tại sao chính quyền lại can thiệp vào quyết định nhân sự của một công ty tư nhân và mức độ ảnh hưởng đối với hội đồng quản trị của doanh nghiệp này.

Đặc biệt, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ quan tâm đến những lập luận mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra để thúc đẩy sự trở lại của ông Huang, cũng như liệu các lợi ích tài chính cá nhân của ông có tác động đến quyết định này hay không.

Người đứng đầu tập đoàn Nvidia đã đồng ý phát biểu trước một số ủy ban vào tháng 12 tới, gồm phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào ngày 3/12. Bài phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng đang được mong đợi.

Theo IZ



