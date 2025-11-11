Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người . Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 đại biểu (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu (56,6%).

Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Ảnh: QH

Nghị quyết quy định dự kiến số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cụ thể, các cơ quan Đảng gồm 10 đại biểu; cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu; các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) là 145 đại biểu; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ gồm 15 đại biểu.

Bộ Quốc phòng (bao gồm bộ trưởng, cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng): 13 đại biểu; Bộ Công an (bao gồm bộ trưởng) là 3 đại biểu. Tòa án nhân dân tối cao có 1 đại biểu; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 1 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước 1 đại biểu; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 25 đại biểu.

Cũng theo nghị quyết, dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu. Số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương được phân bổ dựa trên cơ cấu định hướng và hướng dẫn.

Trong đó, cơ cấu định hướng là 179 đại biểu - cơ cấu khung để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử. Trong đó bao gồm lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội…

Cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu 104 đại biểu. Đây là cơ cấu linh hoạt để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử, gồm đại diện các ngành khoa học - công nghệ, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật…

Nghị quyết cũng quy định về cơ cấu kết hợp, một người ứng cử đại biểu Quốc hội có thể có nhiều hơn một cơ cấu kết hợp.

Cụ thể, đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoảng 80 - 90 người, trong đó có 12 - 14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

Đại biểu là người ngoài Đảng: 25 - 50 đại biểu; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): khoảng 50 đại biểu (10%); đại biểu tái cử khoảng 160 đại biểu (32%)…