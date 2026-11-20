Trong đợt 2 của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến biểu quyết thông qua gần 50 luật, nghị quyết và tiến hành phiên bế mạc vào chiều 21/11.

Ngày 20/11, Quốc hội khóa XVI bước vào đợt 2 của Kỳ họp thứ 2, với chương trình làm việc trong hai ngày 20 và 21/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Duy Linh)

Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua hàng loạt luật, nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, quản lý đất đai, nhà ở, lao động, bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội.

Trong phiên họp ngày 20/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Bên cạnh đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan tới hai dự án luật này.

Quốc hội cũng nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong ngày 21/11, Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng, trong đó có các chính sách tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội dự kiến thông qua 3 luật liên quan đến thị trường bất động sản gồm: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Cùng với đó là Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật An ninh dữ liệu và các quy định sửa đổi liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong lĩnh vực y tế, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Quốc hội cũng xem xét thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch và các quy định sửa đổi trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, báo chí.

Buổi chiều, Quốc hội thông qua các luật liên quan trực tiếp đến người lao động, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Bên cạnh đó là Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ ; quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc gồm Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong), Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (địa phận tỉnh Sơn La).

Một nội dung quan trọng khác là Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Từ 16h ngày 21/11, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2. Phiên bế mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và Nhân dân theo dõi.

Tại phiên bế mạc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp.