"Quốc hội chưa phê chuẩn, miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an tại kỳ họp thứ 7"

Sáng 19/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo dự kiến, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội và một số vấn đề quan trọng khác.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc Hội

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể vào ngày 20/5/2024, dự kiến bế mạc vào ngày 28/6/2024 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp thứ 7 được tiến hành theo 02 đợt: Đợt 1: từ ngày 20/5 đến ngày 08/6/2024; Đợt 2: từ ngày 17/6 đến sáng ngày 28/6/2024. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 26,5 ngày.



Đáng chú ý, các phóng viên đặt câu hỏi tại họp báo rằng: Quy trình bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp sẽ diễn ra như thế nào? Quy trình bầu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước có bao gồm việc miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an không? Kỳ họp lần này có việc phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Công an thay thế ông Tô Lâm không?

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc Hội

Trả lời các câu hỏi trên phóng viên, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng là cử, giới thiệu cán bộ để bầu cử, ứng cử hoặc quyết định bổ nhiệm vào các vị trí của các cơ quan Nhà nước, cơ quan chính trị, xã hội.



Hội nghị Trung ương 9 đã thành công hết sức tốt đẹp. Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Dự kiến chương trình bầu cử sẽ diễn ra từ sáng 20/5 và đến ngày 22/5 thì hoàn thành, với việc bầu Chủ tịch Quốc hội trước, tiếp sau đó là Chủ tịch nước.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng cho biết, tại Hội nghị Trung ương 9 chưa giới thiệu nhân sự mới cho vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, do đó Quốc hội chưa phê chuẩn, miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an tại kỳ họp thứ 7.

Ông Bùi Văn Cường cho biết thêm, trước đây ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng nhưng vẫn tiếp tục đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thêm một thời gian nữa.