Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 14/11, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026.

Theo nghị quyết, tổng số thu ngân sách Trung ương là 1.225.356 tỷ đồng

Tổng số chi ngân sách Trung ương là 1.809.056 tỷ đồng, trong đó: dự toán 238.421 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương; dự toán 53.554 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng; dự toán 187.175 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương.

Phụ lục kèm theo Nghị quyết cho biết dự toán chi thường xuyên (bao gồm cải cách tiền lương) 860.430 tỷ đồng, trong đó chi cải cách tiền lương 57.470 tỷ đồng.

Nghị quyết nêu rõ dành 15.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách Nhà nước không đạt dự toán; giao Chính phủ chủ động điều hành nhằm hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính. Trường hợp thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt kế hoạch, việc phân bổ, sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, bố trí dự toán chi thường xuyên lĩnh vực các hoạt động kinh tế 6.496,1 tỷ đồng tương ứng 85% nguồn thu xử phạt hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách Nhà nước năm 2024 cho Bộ Công an, 1.146,3 tỷ đồng (tương ứng 15%) bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các địa phương.

Nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) nộp ngân sách trung ương 100% và thực hiện bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương là 10.494,472 tỷ đồng. Bao gồm: 4.677,4 tỷ đồng tương ứng với 35% số thu để thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương và 5.817,072 tỷ đồng từ nguồn 65% còn lại để thực hiện quản lý, bảo trì quốc lộ đã phân cấp cho địa phương.

Trong năm 2026, khoảng 10.000 tỷ đồng sẽ được dùng để chi thường xuyên triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Mức dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tối đa 3% tổng chi ngân sách Nhà nước.

Quốc hội lưu ý Chính phủ dành nguồn để thực hiện điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách xã hội theo phương án được cấp có thẩm quyền quyết định.