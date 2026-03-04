Quốc gia xuất khẩu 81 triệu tấn LNG 'đóng băng' hoạt động sản xuất tại nhà máy khí đốt lớn nhất thế giới - thị trường đối mặt nguy cơ thiếu hụt 1/5 nguồn cung

Theo Oil Price, tập đoàn năng lượng quốc gia Qatar - QatarEnergy đã xác nhận việc tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các sản phẩm liên quan.

Quyết định này được đưa ra sau khi các cơ sở hạ tầng công nghiệp tại hai thành phố Ras Laffan và Mesaieed trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Qatar cho biết một bể chứa nước tại nhà máy điện ở Mesaieed cũng như một cơ sở năng lượng tại Ras Laffan đã bị hư hại.

Phản ứng tức thì từ các sàn giao dịch cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Giá khí đốt chuẩn tại châu Âu (TTF) đã tăng vọt gần 50% trong phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể, giá hợp đồng tương lai giao tháng 4 trên sàn ICE có thời điểm chạm mức 47,80 euro mỗi megawatt giờ (MWh).

Đây là mức tăng trong ngày lớn nhất của thị trường này trong vòng hơn bốn năm qua. Tại thị trường châu Á, giá LNG giao ngay cũng tăng mạnh khoảng 39% do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Tổ hợp công nghiệp Ras Laffan đóng vai trò là trung tâm xử lý và xuất khẩu LNG chính của Qatar. Trong năm 2025, quốc gia này hiện cung cấp gần 81 triệu tấn LNG ra toàn cầu. Khối lượng này giúp cân bằng thị trường, đặc biệt là ở châu Á và châu Âu. Hơn 80% lượng LNG của Qatar được xuất khẩu sang thị trường châu Á, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc, trong đó châu Âu cũng là một khách hàng quan trọng theo các hợp đồng dài hạn.

Việc Qatat tạm dừng hoạt động sản xuất khí đốt khiến nguồn cung toàn cầu đảo lộn.

Việc ngừng sản xuất tại đây buộc QatarEnergy phải xem xét tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các hợp đồng cung cấp dài hạn. Điều này trực tiếp đe dọa đến an ninh năng lượng của các khách hàng lớn tại châu Á.

Cấu trúc thị trường khí đốt thế giới hiện đang ở trạng thái nhạy cảm sau khi các nguồn cung khí đốt qua đường ống từ Nga sang châu Âu bị cắt giảm những năm trước đó. Sự phụ thuộc của châu Âu vào LNG nhập khẩu bằng đường biển đã tăng lên đáng kể để bù đắp khoảng trống này.

Việc mất đi 1/5 nguồn cung toàn cầu từ Qatar tạo ra một áp lực cạnh tranh cực lớn giữa các nhà nhập khẩu Á - Âu nhằm tranh giành những lô hàng LNG còn lại từ các nguồn khác như Mỹ hay Úc.

Tại Mỹ, giá khí đốt tự nhiên cũng ghi nhận xu hướng tăng nhưng ở mức độ thấp hơn so với các khu vực khác. Nguyên nhân là do Mỹ có sản lượng nội địa dồi dào và khả năng tự chủ nguồn cung cao hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích tại Goldman Sachs cảnh báo nếu tình trạng gián đoạn tại Qatar kéo dài hơn một tháng, giá khí đốt tại châu Âu có thể vượt ngưỡng 100 euro/MWh. Một kịch bản như vậy sẽ làm gia tăng chi phí sản xuất công nghiệp và gây áp lực lên lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn.

Căng thẳng tại khu vực Trung Đông cũng làm đình trệ hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường hàng hải quan trọng nhất đối với việc vận chuyển năng lượng thế giới. Việc các tàu chở khí đốt không thể di chuyển an toàn qua khu vực này làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nguồn cung thực tế trên thị trường.

Các nhà chức trách Qatar hiện đang tiến hành đánh giá thiệt hại và chưa đưa ra thời điểm cụ thể về việc tái khởi động các dây chuyền sản xuất tại Ras Laffan.

Sự cố tại Qatar làm đảo lộn các dự báo lạc quan trước đó về sự ổn định của thị trường năng lượng trong giai đoạn 2025-2026. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) từng dự báo thị trường sẽ dần dư thừa cung do sự xuất hiện của các dự án LNG mới.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị tại vùng Vịnh đã khiến các nhà giao dịch phải định giá lại toàn bộ các rủi ro cung ứng. Tình hình hiện tại đặt các quốc gia nhập khẩu vào trạng thái báo động về an ninh năng lượng trong bối cảnh các kho dự trữ tại châu Âu cần được lấp đầy sau mùa đông.