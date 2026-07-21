HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quốc gia tiêu thụ LNG lớn nhất thế giới làm 1 việc - thị trường khí đốt toàn cầu lập tức sôi sục

Đức Minh
|

Trung Quốc tăng nhập khẩu LNG tháng thứ hai liên tiếp để chuẩn bị cho mùa cao điểm tiêu thụ điện, trong bối cảnh nguồn cung từ Qatar gián đoạn khiến thị trường khí đốt toàn cầu thêm căng thẳng.

Quốc gia tiêu thụ LNG lớn nhất thế giới làm 1 việc - thị trường khí đốt toàn cầu lập tức sôi sục - Ảnh 1.

Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới - tiếp tục tăng mua LNG trong tháng 6 nhằm chuẩn bị cho nhu cầu điện tăng cao vào mùa hè. Động thái này được dự báo sẽ khiến nguồn cung trên thị trường toàn cầu trở nên khan hiếm hơn trong thời gian tới.

Theo số liệu hải quan Trung Quốc công bố ngày thứ Hai, lượng LNG nhập khẩu trong tháng 6 đạt 5,68 triệu tấn, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ hai liên tiếp lượng LNG nhập khẩu của Trung Quốc tăng trưởng sau ba tháng sụt giảm liên tiếp vào tháng 2, tháng 3 và tháng 4.

Đà phục hồi bắt đầu từ tháng 5, khi lượng nhập khẩu bật tăng từ mức thấp nhất trong 8 năm. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã đẩy mạnh mua hàng từ giữa tháng 4 và duy trì tốc độ nhập khẩu cao kể từ đó.

Việc Trung Quốc gia tăng thu mua được cho là sẽ làm thị trường LNG toàn cầu thêm căng thẳng, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung từ Qatar bị gián đoạn do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng bởi căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Nguồn cung thắt chặt đã đẩy giá LNG tại châu Á và giá khí đốt chuẩn của châu Âu tăng mạnh kể từ khi xung đột Iran bùng phát.

Quốc gia tiêu thụ LNG lớn nhất thế giới làm 1 việc - thị trường khí đốt toàn cầu lập tức sôi sục - Ảnh 2.

Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động thu mua LNG.

Trong bối cảnh nguồn cung từ Qatar suy giảm, các quốc gia châu Á đang chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh giành các lô LNG thay thế, khiến châu Âu gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bổ sung khí đốt vào các kho dự trữ. Khu vực này vừa kết thúc mùa sưởi với lượng dự trữ ở mức thấp nhất trong nhiều năm.

Song song với việc tăng nhập khẩu, các tập đoàn năng lượng lớn của Trung Quốc cũng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung.

Theo nguồn tin từ các tờ báo uy tín, một số nhà nhập khẩu LNG lớn nhất nước này, gồm PetroChina và Sinopec, đang đàm phán với các nhà xuất khẩu để ký các hợp đồng cung cấp LNG dài hạn có thời hạn ít nhất 10 năm, với thời điểm giao hàng bắt đầu trước năm 2030.

Các cuộc đàm phán tập trung vào những nguồn cung không phải vận chuyển qua eo biển Hormuz, nhằm giảm phụ thuộc vào khí đốt từ khu vực Vịnh Ba Tư.

Theo các nguồn tin, Trung Quốc không có kế hoạch hủy bỏ các hợp đồng dài hạn đã ký với Qatar. Tuy nhiên, nước này đang chủ động tìm kiếm thêm các nguồn cung thay thế để giảm rủi ro địa chính trị và tăng tính ổn định cho hoạt động nhập khẩu LNG trong dài hạn.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Trung Quốc

LNG

Eo biển Hormuz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại