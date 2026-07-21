Quốc gia tiêu thụ LNG lớn nhất thế giới làm 1 việc - thị trường khí đốt toàn cầu lập tức sôi sục

Trung Quốc tăng nhập khẩu LNG tháng thứ hai liên tiếp để chuẩn bị cho mùa cao điểm tiêu thụ điện, trong bối cảnh nguồn cung từ Qatar gián đoạn khiến thị trường khí đốt toàn cầu thêm căng thẳng.

Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới - tiếp tục tăng mua LNG trong tháng 6 nhằm chuẩn bị cho nhu cầu điện tăng cao vào mùa hè. Động thái này được dự báo sẽ khiến nguồn cung trên thị trường toàn cầu trở nên khan hiếm hơn trong thời gian tới.

Theo số liệu hải quan Trung Quốc công bố ngày thứ Hai, lượng LNG nhập khẩu trong tháng 6 đạt 5,68 triệu tấn, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ hai liên tiếp lượng LNG nhập khẩu của Trung Quốc tăng trưởng sau ba tháng sụt giảm liên tiếp vào tháng 2, tháng 3 và tháng 4.

Đà phục hồi bắt đầu từ tháng 5, khi lượng nhập khẩu bật tăng từ mức thấp nhất trong 8 năm. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã đẩy mạnh mua hàng từ giữa tháng 4 và duy trì tốc độ nhập khẩu cao kể từ đó.

Việc Trung Quốc gia tăng thu mua được cho là sẽ làm thị trường LNG toàn cầu thêm căng thẳng, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung từ Qatar bị gián đoạn do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng bởi căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Nguồn cung thắt chặt đã đẩy giá LNG tại châu Á và giá khí đốt chuẩn của châu Âu tăng mạnh kể từ khi xung đột Iran bùng phát.

Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động thu mua LNG.

Trong bối cảnh nguồn cung từ Qatar suy giảm, các quốc gia châu Á đang chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh giành các lô LNG thay thế, khiến châu Âu gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bổ sung khí đốt vào các kho dự trữ. Khu vực này vừa kết thúc mùa sưởi với lượng dự trữ ở mức thấp nhất trong nhiều năm.

Song song với việc tăng nhập khẩu, các tập đoàn năng lượng lớn của Trung Quốc cũng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung.

Theo nguồn tin từ các tờ báo uy tín, một số nhà nhập khẩu LNG lớn nhất nước này, gồm PetroChina và Sinopec, đang đàm phán với các nhà xuất khẩu để ký các hợp đồng cung cấp LNG dài hạn có thời hạn ít nhất 10 năm, với thời điểm giao hàng bắt đầu trước năm 2030.

Các cuộc đàm phán tập trung vào những nguồn cung không phải vận chuyển qua eo biển Hormuz, nhằm giảm phụ thuộc vào khí đốt từ khu vực Vịnh Ba Tư.

Theo các nguồn tin, Trung Quốc không có kế hoạch hủy bỏ các hợp đồng dài hạn đã ký với Qatar. Tuy nhiên, nước này đang chủ động tìm kiếm thêm các nguồn cung thay thế để giảm rủi ro địa chính trị và tăng tính ổn định cho hoạt động nhập khẩu LNG trong dài hạn.