Quốc gia sở hữu 267 tỷ thùng dầu báo tin không vui, khách lớn châu Âu tức tốc tìm nguồn thay thế

Ả Rập Xê Út đã cắt giảm một phần lượng dầu thô xuất khẩu sang châu Âu sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm hư hại đường ống dẫn dầu xuyên sa mạc Đông-Tây, tuyến vận chuyển quan trọng đưa dầu ra Biển Đỏ.

Theo Reuters, Ả Rập Xê Út đã thông báo với một số khách hàng châu Âu về việc hủy một số lô dầu thô dự kiến giao trong tháng 9. Hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ cũng đã được tạm dừng.

Saudi Aramco, tập đoàn dầu khí quốc doanh của Ả Rập Xê Út, từ chối bình luận về thông tin trên. Hiện chưa rõ cụ thể bao nhiêu lô hàng sang châu Âu sẽ bị hủy và hoạt động tại Yanbu sẽ gián đoạn trong bao lâu.

Sự cố xảy ra sau khi Ả Rập Xê Út đóng cửa đường ống Đông-Tây vào ngày thứ 6. Việc tuyến xuất khẩu qua Biển Đỏ bị gián đoạn có thể khiến Ả Rập Xê Út phải chuyển thêm dầu sang các tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo các nguồn tin thương mại, nước này có thể tổ chức “những chuyến hàng bí mật” tương tự cách UAE và Iraq đã áp dụng.

Các chuyến hàng này cho phép những nhà sản xuất dầu tại vùng Vịnh duy trì lượng xuất khẩu khoảng 7-9 triệu thùng/ngày, tương đương 30-40% sản lượng trước xung đột.

Dữ liệu của Vortexa cũng cho thấy Ả Rập Xê Út đã bốc dỡ khoảng 22 triệu thùng dầu từ 12 tàu tại các cảng Ras Tanura và Juaymah - thuộc Vịnh Ba Tư trong tuần từ ngày 7 đến 13/9. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 6-7 tàu mỗi tuần trong ba tuần trước đó.

Khách hàng lớn tìm nguồn cung thay thế

Orlen, tập đoàn dầu khí tích hợp của Ba Lan, đang tìm kiếm các lô dầu thô từ Biển Bắc và những khu vực khác để bù đắp nguồn cung có nguy cơ bị gián đoạn từ Ả Rập Xê Út.

Aramco trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất của Orlen từ năm 2022 và hiện đáp ứng khoảng 40% nhu cầu dầu của tập đoàn này. Nguồn cung từ Ả Rập Xê Út giúp Orlen giảm phụ thuộc vào dầu Nga, nhưng đồng thời khiến doanh nghiệp Ba Lan có mức độ phụ thuộc đáng kể vào một nhà cung cấp khác.

Orlen không xác nhận các giao dịch cụ thể, song cho biết tập đoàn thường xuyên điều chỉnh danh mục nguồn cung dựa trên nhu cầu sản xuất và điều kiện thị trường nhằm duy trì hoạt động ổn định của các nhà máy lọc dầu.

Theo các nguồn tin trong ngành, Orlen đã mua một số lô dầu thông qua các phiên đấu thầu giao ngay vào ngày thứ Sáu và thứ Hai. Trong số đó có các loại dầu từ Biển Bắc như Grane, Johan Sverdrup và Johan Castberg. Doanh nghiệp này cũng tham gia đấu thầu dầu WTI Midland của Mỹ và CPC Blend của Kazakhstan.

Một gói thầu khác được Orlen phát hành vào thứ Ba nhằm tìm mua dầu thô Biển Bắc hoặc dầu Algeria giao trong tháng 10, cùng dầu Guyana giao tháng 11. Kết quả của gói thầu chưa được công bố đầy đủ.

Orlen cùng các công ty con hiện vận hành các nhà máy lọc dầu tại Ba Lan, Litva và Cộng hòa Séc. Theo dữ liệu của Kpler, từ đầu năm đến nay, cảng Gdansk của Ba Lan tiếp nhận khoảng 160.000 thùng dầu thô/ngày từ Ả Rập Xê Út, trong khi cảng Butinge của Litva tiếp nhận khoảng 63.000 thùng/ngày.

Dù phải khẩn trương tìm nguồn thay thế, Orlen cho biết việc cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu của tập đoàn vẫn đang diễn ra bình thường, chưa ghi nhận gián đoạn ngay lập tức.