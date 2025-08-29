Quốc gia này có gần 20.000 sân bay, nhiều nhất thế giới

Mỹ là quốc gia sở hữu mạng lưới sân bay dày đặc nhất thế giới - xương sống của ngành hàng không toàn cầu. Theo thống kê mới nhất của Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) dựa trên số liệu năm tài khóa 2024, nước này có 19.482 sân bay và điểm cất hạ cánh các loại, gồm 5.146 sân bay công cộng và 14.336 sân bay tư nhân/đặc dụng. Con số này cho thấy độ phủ hạ tầng vượt trội, từ các trung tâm siêu lớn đến mạng lưới dày đặc phục vụ hàng không chung ở khắp các bang.

Sân bay nào lớn nhất nước Mỹ?

Câu trả lời theo diện tích mặt đất là Denver International (DEN). Sân bay của thành phố Denver vận hành trên khu đất khoảng 53 dặm vuông (khoảng 13.760 ha), lớn hơn ranh giới đô thị của Boston, Miami hay San Francisco; thậm chí, sân bay này bằng 4 sân bay khác (ATL, ORD, LAX và DFW) cộng lại.

Sân bay nào nhộn nhịp nhất nước Mỹ?

Danh hiệu này nhiều năm qua thuộc về Hartsfield–Jackson Atlanta (ATL). Dữ liệu xếp hạng hành khách năm 2024 do Airports Council International Bắc Mỹ (ACI-NA) công bố cho thấy ATL đón 108,07 triệu lượt khách, tiếp tục giữ vị trí số 1 toàn cầu, theo sau là Dallas Fort Worth (DFW) và Denver (DEN) trong top đầu của khu vực Bắc Mỹ.

Bang nào có nhiều sân bay nhất nước Mỹ?

Bức tranh phụ thuộc tiêu chí đếm. Với tổng số điểm hạ/cất cánh (bao gồm cả sân bay tư nhân, bãi thủy phi cơ, trực thăng…), Texas thường được nêu là bang có mạng lưới rộng nhất; riêng công cụ tra cứu của TxDOT liệt kê “gần 400” sân bay và bãi đáp trong hệ thống chính thức của bang.

Trong khi đó, xét riêng sân bay công cộng và đặc thù địa lý, Alaska nổi trội: FAA thống kê bang này có khoảng 763 “điểm hạ cánh” đăng ký, trong đó 391 là sân bay công cộng - mật độ phục vụ hàng không cao do 82% cộng đồng dân cư không có đường bộ kết nối. Nói cách khác, Texas “dẫn đầu về số lượng tổng thể” còn Alaska “dẫn đầu về mật độ và vai trò thiết yếu”.

Năm 2024 cũng là năm kỷ lục về nhu cầu bay tại Mỹ. Dữ liệu của Cục Thống kê Giao thông (BTS, Bộ Giao thông Mỹ) cho thấy lượng hành khách theo tháng liên tục lập đỉnh; riêng tháng 12/2024, các hãng Mỹ chở 83,3 triệu khách - mức cao nhất lịch sử theo điều chỉnh mùa vụ.

Song song, Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) ghi nhận ngày 1/12/2024 là ngày bận rộn nhất từ trước tới nay với hơn 3,09 triệu lượt khách qua cổng an ninh. Airlines for America (A4A) cũng tổng kết 2024 là “năm kỷ lục” của các hãng Mỹ về sản lượng vận chuyển.

Sự áp đảo của Mỹ trong hạ tầng cũng phản ánh ở quy mô điều hành không lưu: FAA cho biết mỗi ngày hệ thống phục vụ hơn 44.000 chuyến, quản lý 527 đài kiểm soát, và mỗi năm xử lý hơn 16,19 triệu chuyến bay - một độ phức tạp vận hành đòi hỏi đầu tư liên tục vào công nghệ, nhân lực kiểm soát không lưu và nâng cấp năng lực ở các sân bay trọng điểm.