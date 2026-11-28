Hợp đồng cũ giữa 2 bên được ký từ 2021.

Tập đoàn Gazprom (Nga) và công ty năng lượng BOTAŞ (Thổ Nhĩ Kỳ) đã ký hợp đồng gia hạn cung cấp khí đốt thêm 3 năm, hãng tin Anadolu dẫn lờiPhó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 27/11 cho biết.

Ông Novak cho biết hợp đồng mới giữ nguyên các điều khoản và sản lượng cung cấp trước đây.Hợp đồng được ký cuối năm 2021, trong đó Gazprom cung cấp cho BOTAŞ 5,75 tỷ m³ khí đốt mỗi năm thông qua đường ống TurkStream.

Phó Thủ tướng Nga cũng cho biết tập đoàn Novatek cũng đã ký hợp đồng cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu từ ngày 1/1/2027.

“Novatek cũng đã ký hợp đồng cung cấp LNG từ ngày 1/1/2027. Số lượng ban đầu còn ít, nhưng triển vọng rất lớn”, Phó Thủ tướng Novak nói.

Theo ông Novak, từ đầu năm 2026, nước này đã cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ hơn 20 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ, chủ yếu là dầu diesel.

Ngoài dầu khí, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Ông Novak cho biết tổ máy đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân Akkuyu tại Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến được khởi động vào tháng 12 năm nay.

“Hiện nay, một trong những lĩnh vực quan trọng nhất là phát triển năng lượng hạt nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ của Nga. Dự án trọng điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu đang được triển khai. Công việc tại cả 4 tổ máy đều đang được tiến hành và tổ máy đầu tiên dự kiến khởi động ngay trong tháng 12 năm nay, tiến tới đưa vào vận hành”, ông nói.

Ngoài hợp tác năng lượng, Phó Thủ tướng Nga cho biết 2 nước cũng thảo luận về an ninh và logistics đối với hoạt động vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen.

Ông nhấn mạnh Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều chia sẻ lợi ích trong việc duy trì hoạt động này.“Chúng tôi đã thảo luận các vấn đề logistics và an ninh. Tất cả đều nằm trong chương trình nghị sự”, ông Novak cho biết.

Theo AA.com