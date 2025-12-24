Quốc gia NATO bất ngờ nối lại sản xuất BMP-1

STV Machinery - một công ty con của tập đoàn, đã ký hợp đồng sản xuất hàng loạt thân vỏ xe chiến đấu bộ binh (IFV) BMP-1. Dự kiến công việc sẽ hoàn thành vào năm 2026 - 2027.

Theo Giám đốc điều hành của STV Machinery - ông Mario Čudaj, việc bắt đầu sản xuất hàng loạt khung gầm IFV là một cột mốc quan trọng đối với công ty. STV Machinery một lần nữa có thể sản xuất các phương tiện quân sự hạng nặng tại Dubnice nad Váhom, từ linh kiện đầu tiên đến sản phẩm cuối cùng.

Việc phát triển khung gầm BMP-1 mới bắt đầu từ năm ngoái theo yêu cầu của một công ty con thuộc Policske Strojirny. Sau đó STV Machinery đã sử dụng bí quyết sản xuất và công nghệ tích lũy của mình, bao gồm cả những gì thu được trong quá trình sản xuất tháp pháo của pháo tự hành Zuzana.

Thân xe BMP-1 mới được sản xuất tại Slovakia.

Khung gầm BMP-1 mới được phát triển dựa trên thiết kế phiên bản BVP-1, do công ty cải tiến để đáp ứng các yêu cầu hiện đại. Điều này bao gồm việc số hóa hoàn toàn tài liệu thiết kế, lựa chọn vật liệu mới và phát triển công nghệ sản xuất mới cũng như thiết bị hàn.

So với BMP-1 nguyên bản, khung gầm mới sẽ được sản xuất từ các tấm giáp hiện đại được sử dụng trong chế tạo phương tiện bọc thép phương Tây. Hơn nữa, cấu hình cửa sập cũng đã được sửa đổi.

Như đã nêu, nguyên mẫu đã trải qua quá trình thử nghiệm và đáp ứng mọi kỳ vọng. Việc hoàn thiện nguyên mẫu cho phép ký kết hợp đồng với một khách hàng chiến lược nước ngoài và mở đường cho việc sản xuất hàng loạt. Công ty dự kiến sản xuất tới 100 xe bọc thép mỗi năm.

Việc chế tạo trên quy mô lớn cũng được thực hiện nhờ những khoản đầu tư đáng kể vào hệ thống hàn robot từ công ty IGM Robotersysteme của Áo, dự kiến sẽ được đưa vào vận hành vào tháng 3 năm 2026.

Hệ thống này sẽ cho phép hàn các cấu trúc lớn với độ chính xác, tốc độ và độ lặp lại cao. Công ty cũng đã mua các máy cắt laser hiện đại và máy ép phanh CNC tiên tiến nhằm phục vụ công việc.