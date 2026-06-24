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Quốc gia láng giềng Việt Nam bất ngờ chọn VinFast VF3 làm xe cảnh sát

Dương Ngọc
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Đây không phải lần đầu tiên VinFast VF 3 được nước ngoài chọn làm xe công vụ.

- Ảnh 1.

VinFast VF 3 trở thành xe tuần tra của cảnh sát tại Philippines.

Theo truyền thông địa phương Philippines, Noveleta thuộc tỉnh Cavite đã trở thành địa phương đầu tiên trong vùng Calabarzon đưa VinFast VF 3 vào sử dụng cho lực lượng cảnh sát.

Việc đưa VF 3 vào đội xe tuần tra được kỳ vọng góp phần giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí vận hành cho lực lượng cảnh sát địa phương, đồng thời thể hiện định hướng phát triển giao thông bền vững của chính quyền thành phố.

Loạt xe VF3 đầu tiên trong biên chế được bàn giao bởi các đại lý VinFast Marikina và Xentro, dự kiến sẽ có thêm nhiều đơn vị nữa được đưa về trong thời gian tới. Với sự bổ sung này, các sĩ quan cảnh sát sẽ sở hữu một chiếc EV đô thị có khả năng di chuyển lên tới 215 km cho một lần sạc đầy, đồng thời có thể nạp nhanh từ 10% lên 70% pin chỉ trong vòng 36 phút thông qua cổng sạc nhanh DC.

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Với kích thước dài 3.190 mm, rộng 1.679 mm, cùng khoảng sáng gầm 175 mm và bộ mâm 16 inch, VF 3 được đánh giá phù hợp với điều kiện đường sá chật hẹp hoặc các khu vực nội đô đông đúc – yếu tố quan trọng đối với xe tuần tra đô thị.﻿

Đây không phải lần đầu tiên VinFast VF 3 được sử dụng cho mục đích công vụ. Không chỉ tại Philippines, trước đó tại Indonesia, Cục Cảnh sát giao thông quốc gia đã đưa mẫu xe này vào chương trình Precision Drone Patrol ETLE, sử dụng VF 3 làm phương tiện vận chuyển máy bay không người lái phục vụ giám sát giao thông và phát hiện vi phạm.

Tại Việt Nam, VinFast hiện duy trì vị thế hãng xe bán chạy nhất thị trường trong 20 tháng liên tiếp. Tháng 5/2026, tổng lượng xe ô tô điện bàn giao đạt 19.503 xe, trong đó VF3 tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng doanh số.

Cụ thể, số lượng xe VF 3 bàn giao tới người tiêu dùng trong tháng 5 đạt 4.770 chiếc, nâng tổng lượng xe tiêu thụ từ đầu năm lên 20.231 chiếc.

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Tags

xe cảnh sát

Philippines

vinfast vf3

quốc gia láng giềng Việt Nam

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