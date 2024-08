Quốc gia làm 12 tháng nghỉ lễ 1 tháng nhưng vẫn có nền kinh tế lớn nhất ASEAN

Nội dung chính Indonesia có số ngày nghỉ quốc gia nhiều nhất ASEAN, Lào ít nhất.

Nền kinh tế Indonesia đứng đầu ASEAN.

Thông tấn xã Lào (KLP) dẫn báo cáo từ Cổng thông tin ASEAN có tiêu đề "Ngày lễ quốc gia của các quốc gia thành viên ASEAN năm 2024" cho biết Lào có ít ngày lễ nhất, chỉ có 9 ngày, trong khi Indonesia có số ngày lễ cao nhất, với 27 ngày.



Xếp hạng như sau: 1. Indonesia 27 ngày, 2. Campuchia 22 ngày, 3. Myanmar 19 ngày, 4. Philippines 18 ngày, 5. Thái Lan 18 ngày, 6. Brunei 16 ngày, 7. Malaysia 16 ngày, 8. Việt Nam 15 ngày, 9. Singapore 11 ngày, 10. Lào 9 ngày.

Đặc biệt, dữ liệu nghỉ lễ của Indonesia phản ánh sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo, kỷ niệm nhiều lễ hội và ngày quan trọng. Ngược lại, ít ngày lễ công cộng hơn ở Lào cho thấy lịch trình và phân bổ các ngày lễ phù hợp với bối cảnh xã hội, kinh tế và văn hóa độc đáo của quốc gia này trong ASEAN.

Bất chấp những khác biệt, các quốc gia có nhiều ngày lễ hơn thường cho thấy tăng trưởng kinh tế và chi tiêu mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Cụ thể, Lào, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia có kỳ nghỉ Tết dài hơn, điều này rất quan trọng đối với nền kinh tế du lịch của họ.

Năm 2024, người dân Indonesia có 27 ngày nghỉ lễ quốc gia và nghỉ lễ chung.

Trong thông báo của Thư ký Nội các Chính phủ của Cộng hòa Indonesia, năm 2024, nước này có ngày có 17 ngày lễ quốc gia và 10 ngày lễ chung (Cuti bersama, thường liên quan đến sự kiện tôn giáo).

Các ngày lễ quốc gia như sau: Ngày 1 tháng 1 Năm mới 2024, Ngày 8 tháng 2 Isra Mi'raj (Ngày lên trời) của Nhà tiên tri Muhammad, 10 tháng 2 Tết Nguyên Đán 2575 Kongzili, 11 tháng 3 Ngày Lễ Im Lặng, Năm Mới Saka 1946, 29 tháng 3 Thứ Sáu Tuần Thánh, 31 tháng 3 Ngày Lễ Phục Sinh, 10-11 tháng 4 Eid Al-Fitr 1445 Hijri, 1 tháng 5 Ngày Quốc tế Lao động, 9 tháng 5 Lễ Thăng Thiên của Chúa Jesus Christ.

Và các ngày: 23 tháng 5 Ngày Vesak 2568 BE, 1 tháng 6 Ngày Pancasila, 17 tháng 6 Eid al-Adha 1445 Hijri, 7 tháng 7 Năm Mới Hồi giáo 1446 Hijri, 17 tháng 8 Ngày Độc lập của Cộng hòa Indonesia, 16 tháng 9 Ngày sinh của Nhà tiên tri Muhammad, 25 tháng 12 Ngày Giáng sinh.

Các ngày lễ chung thường theo các ngày lễ tôn giáo.

Các nghỉ chung như sau: 9 Tháng 2 Tết Nguyên đán 2575 Kongzili, 12 tháng 3 Ngày lễ Im lặng, Tết Saka 1946, 8, 9, 12 và 15 tháng 4 Eid Al-Fitr 1445 Hijri, 10 tháng 5 Lễ thăng thiên của Chúa Jesus Christ, 24 tháng 5 Ngày Vesak, 18 tháng 6 Eid al-Adha 1445 Hijri, 26 tháng 12 Ngày Giáng sinh.

Năm 2023, người dân Indonesia được nghỉ 24 ngày lễ, trong đó 16 ngày lễ quốc gia và 8 ngày lễ chung. Dù lượng ngày nghỉ lễ bằng gần 1 tháng nhưng quy mô kinh tế Indonesia vẫn đứng đầu ASEAN.

Nền kinh tế Indonesia lớn thứ 16 thế giới, thứ nhất ASEAN

Cụ thể, nền kinh tế Indonesia tăng trưởng 5,05 phần trăm vào năm 2023, cao hơn một chút so với dự báo của chính phủ nhưng thấp hơn mức tăng trưởng 5,3 phần trăm vào năm 2022, tờ Business Times (Singapore) dẫn dữ liệu từ cơ quan thống kê Indonesia cho biết.

Tiêu dùng trong nước là động lực chính cho nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, giúp bù đắp cho xuất khẩu chậm trễ. "Động lực chính đóng góp vào tăng trưởng GDP bao gồm tiêu dùng hộ gia đình, tăng 4,82 phần trăm", bà Amalia Adinggar Widyasanti, quyền cục trưởng Cơ quan Thống kê Indonesia, cho biết.

Du lịch là ngành quan trọng đối với kinh tế Indonesia.

Cũng theo Cơ quan Thống kê Indonesia, năm 2023, GDP danh nghĩa của Indonesia đạt 20,892 nghìn tỷ rupiah (1,371 nghìn tỷ USD), đây là nền kinh tế lớn thứ 16 trên thế giới theo GDP danh nghĩa và lớn thứ 7 theo GDP (PPP).

Nền kinh tế Indonesia dựa trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo giá hiện hành trong quý 2 năm 2024 đạt 5.536,5 nghìn tỷ IDR và theo giá cố định (2010) đạt 3.231,0 nghìn tỷ IDR.

Vào quý 2 năm nay, nền kinh tế Indonesia tăng trưởng 3,79 phần trăm so với quý trước và tăng trưởng 5,05 phần trăm so với quý 2 năm 2023 (so với cùng kỳ năm trước).

Về mặt không gian, nền kinh tế Indonesia trong quý 2 năm 2024 cho thấy tăng trưởng ở tất cả các khu vực. Nhóm các tỉnh trên đảo Jawa là nơi đóng góp lớn nhất với vai trò là 57,04 phần trăm nền kinh tế quốc gia và ghi nhận hiệu suất tăng trưởng là 4,92 phần trăm (so với cùng kỳ năm trước).