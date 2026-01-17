Quốc gia EU tịch thu hơn 1 tỷ USD tài sản của tài phiệt Nga

Theo thống kê của tờ báo Le Monde (Pháp), dựa trên nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả dữ liệu từ văn phòng công tố Paris, chính quyền Pháp cho đến nay đã tịch thu ít nhất 973 triệu euro (1,13 tỷ USD) tài sản của các nhà tài phiệt Nga từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Trong số này, 352,2 triệu euro là bất động sản và 580,8 triệu euro là tiền trong tài khoản ngân hàng, các khoản phải thu và sản phẩm tài chính, Văn phòng công tố Paris cho biết với Le Monde . Một phần đáng kể trong số tài sản này – 532,9 triệu euro – đã bị đóng băng ở nước ngoài theo yêu cầu của toà án Pháp.

Tất cả các vụ tịch thu này đều đã bị kháng cáo lên Tòa phúc thẩm Paris. Nếu tòa án bác bỏ, các vụ tịch thu tạm thời này có thể trở thành tịch thu vĩnh viễn, với tài sản được bán đấu giá hoặc được nhà nước tái phân bổ cho mục đích công.

Tờ Le Monde cho biết một số vụ tịch thu do văn phòng công tố Paris thực hiện gồm hơn 70 triệu euro của doanh nhân Ruslan Goryukhin, bất động sản và tài chính của Alexander Pumpyansky và Nikolai Sarkisov (59 triệu euro), 4 biệt thự và đất đai tại đảo Saint-Barthélemy (Pháp) được cho là của CEO Gazprombank Andrey Akimov (gần 82 triệu euro).

Tháng 11/2023, Pháp đã mở cuộc điều tra dẫn đến việc truy tố tỷ phú Nga Alexey Kuzmichev với cáo buộc gian lận thuế và rửa tiền. Ông Kuzmichev bị bắt vài ngày trước đó tại biệt thự ở Saint-Tropez. Mặc dù tài sản không bị tịch thu, nhưng đồ trang sức ước tính trị giá khoảng 10 triệu euro đã bị thu giữ.

Kể từ xung đột Nga-Ukraine, Mỹ và phương Tây đã đóng băng 300-350 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga ở nước ngoài. Phần lớn là trái phiếu chính phủ Mỹ và các nước châu Âu, được giữ tại kho lưu ký chứng khoán Euroclear ở Bỉ.

Nga không thể tiếp cận các tài sản bị đóng băng, song chúng vẫn thuộc về Moscow và vẫn đều đặn phát sinh lãi, nhưng khoản lãi này không được chuyển cho Nga. Các nước Liên minh châu Âu (EU) đang sử dụng khoản lãi này, khoảng 2,6-3,1 tỷ USD mỗi năm, để viện trợ Ukraine.

Trong bài phát biểu tại Brussels (Bỉ) ngày 14/1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tiếp tục kêu gọi các nước EU tịch thu toàn bộ tài sản của Nga dưới danh nghĩa “Khoản vay bồi thường” cho Ukraine.

Bà von der Leyen nhấn mạnh rằng các tài sản của Nga tại EU sẽ vẫn bị đóng băng cho tới khi chiến sự kết thúc và các khoản bồi thường cho Ukraine được thanh toán, đồng thời lưu ý rằng Kiev không có nghĩa vụ phải hoàn trả khoản vay này cho tới khi các khoản bồi thường được chi trả.

Theo Chủ tịch EC, các tài sản của Nga đã bị đóng băng vĩnh viễn và sẽ bị EU tịch thu nếu đạt được tỷ lệ 55% số nước thành viên đồng ý.

Tham khảo: Le Monde, Reuters﻿