HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quốc gia duy nhất trên thế giới nơi người dân... không có họ

Chi Chi |

Ngay cả cách đặt tên cũng phải theo đúng danh sách.

Iceland có nhiều nét đặc biệt, và hệ thống đặt tên của nước này cũng không ngoại lệ. Ba điều khiến nó trở nên đặc biệt bao gồm: không có họ (mặc dù một số gia đình lấy họ tổ tiên liên quan đến địa danh), không thể lấy họ của vợ/chồng và khi đặt tên cho con, phải tuân theo một danh sách các quy tắc đặt tên. Tuy nhiên, những quy tắc này đều có lý do chính đáng.

Hệ thống đặt tên theo tên cha hoặc tên mẹ của Iceland đã tồn tại từ lâu. Điều đó có nghĩa là tên sau tên chính của một người được lấy từ tên của người mẹ hoặc người cha trực hệ thay vì dựa trên dòng dõi gia đình như ở hầu hết các nước khác. Tại Iceland, về mặt kỹ thuật khái niệm "họ" gần như không tồn tại.

Quốc gia duy nhất trên thế giới nơi người dân... không có họ - Ảnh 1.

Mặc dù Iceland được coi là một quốc gia Scandinavia cùng với Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch, nhưng chỉ ở Iceland họ mới tiếp tục sử dụng hình thức đặt tên này. Nó hoạt động như sau: nam giới được đặt tên theo tên của cha với hậu tố "son" (con trai), và nữ giới được đặt tên theo tên của cha với hậu tố "dottir" (con gái). Ví dụ, Björk có cha là Guðmundur, nên tên của cô ấy là Björk Guðmundsdottir.

Tất nhiên, cũng có một số ngoại lệ. Ví dụ, nếu một đứa trẻ lớn lên mà ít có sự tiếp xúc với cha, chúng có thể chọn lấy họ của mẹ và thêm hậu tố –son hoặc –dottir vào cuối. Cũng có những ngoại lệ khác, chẳng hạn như một đứa trẻ theo chủ nghĩa bình đẳng sẽ lấy hai họ, họ của mẹ với hậu tố thích hợp và họ của cha với hậu tố thích hợp – tương tự như truyền thống phương Tây lấy cả họ của cha và mẹ thành một họ ghép.

Ví dụ, nhạc sĩ Örvar Þóreyjarson Smárason là con trai của bà Þórey và ông Smári. Ngoài ra, một số nhân vật công chúng có thể chọn sử dụng tên theo ý muốn của họ, chẳng hạn như cựu thị trưởng Jón Gnarr, là con trai của Gunnar. Cũng có một số họ mà người Iceland sử dụng được thừa hưởng từ cha mẹ là người nhập cư – ví dụ như nữ diễn viên Anita Briem và cựu thủ tướng Geir Haarde.

Vì không có họ, người Iceland thường dùng tên gọi kèm theo tên đệm để phân biệt. Mặc dù điều này có vẻ khắt khe đối với người ngoài, nhưng lý do chính đáng là để bảo vệ di sản văn hóa của Iceland, vốn có một phần rất lớn đến từ ngôn ngữ và bản sắc Iceland.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại